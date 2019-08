Při natáčení znělky StarDance tančí v ulicích Plzně Tonya Graves i Vágner

V promovideu nebude chybět legendární píseň Singin’ in the Rain. „Dosud se znělky vytvářely v interiérech nebo ve studiu, ale mě fascinovala kombinace deště, města a lidí v něm. Lákalo mě do formátu plného elegance a pohybu vsunout i pocit naprosto všedních a běžných situací,“ vysvětlil Tomáš Bařina, který má na kontě například seriál Vzteklina či snímky Bobule nebo Román pro muže.

Volba místa byla pro režiséra od začátku jasná. Zalíbila se mu především architektura městských domů.

Štáb se prozatím usídlil na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice. Tým čítá asi 180 lidí, z čehož přibližně sedmdesát tvoří komparzisté.

V úvodní znělce se objeví všichni účastníci StarDance. „Každý má ale své aktivity, proto do Plzně přijíždějí postupně,“ uvedla Radka Šámalová z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje.

Dnes do krajské metropole zavítala zpěvačka Tonya Graves nebo cestovatel a rybář Jakub Vágner.

„Sestava bude kompletní v úterý, kdy dorazí všichni soutěžící a samozřejmě také moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. Budou se natáčet společné scény,“ upřesnila Šámalová.

Štáb v centru města pracuje denně od osmi do dvaceti hodin. Omezení se dotklo především řidičů, Dominikánská a Veleslavínova ulice jsou až do pátku uzavřeny. Motoristé však mohou obousměrně projíždět sady 5. května a Sedláčkovou ulicí.

V desáté řadě StarDance se utká deset párů, vždy v kombinaci známá osobnost a profesionál.

Vyjma uvedených dvou tváří mohou diváci na obrazovkách sledovat rovněž spisovatelku Radku Třeštíkovou, biatlonistku Gabrielu Koukalovou, blogera Karla „Kovy“ Kováře nebo herce Miroslava Hanuše.

Kdo si zatančí v letošní řadě StarDance?