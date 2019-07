Třeštíková zatančí ve StarDance. Jsem nemehlo, přiznala spisovatelka

„Na nabídku jsem nekývla okamžitě, jednak mě to trochu vyděsilo a taky jsem si nebyla jistá, zda to časově zvládnu. První, s kým jsem to konzultovala, byl samozřejmě manžel. Máme dvě malé děti a museli jsme se nejdřív dohodnout na péči o ně,“ prozradila spisovatelka a manželka fotografa Tomáše Třeštíka.



„Mám dost velkou fantazii na to, abych mohla psát i o věcech, které se mi nikdy nestaly. Teď mám navíc rozepsanou knihu, která se celá odehrává na horách a netančí tam nikdo. V budoucnu mě ale možná bude tanec k psaní inspirovat, uvidíme. Já nikdy nevím, do čeho se pustím, dokud se do toho nepustím,“ řekla.

Radka Třeštíková na sebe prozradila, že to bude mít s tancem těžší. Nemá totiž pohybovou paměť. „Nebo takhle, doteď jsem si myslela, že jsem prostě nemehlo. Ale nedávno jsem zjistila, že to má tenhle vznešený výraz, tak ho používám. V praxi to znamená, že si vůbec nepamatuji kroky, nejsem schopná je zopakovat a taky se mi nedaří synchronizovat pohyb rukou a nohou, z toho důvodu jsem se nikdy nenaučila plavat kraul a nesnáším aerobic,“ přiznala.

Tanečník Tomáš Vořechovský ovšem nemá žádné obavy. Zkušenosti s výukou tance má bohaté. Lektoruje už od šestnácti let, učí malé děti i kurzy pro dospělé. „Před půl rokem jsem se vrátil z Ameriky, kde jsem strávil rok jak výukou, tak samotným vystupováním v několika tanečních show. Když jsem zvládl učit Američany, tak už zvládnu asi všechno, i Radku,“ prohlásil.

Když Tomáš začínal tancovat, tak pořad StarDance zrovna přišel na obrazovky a jeho tatínek tehdy s nadsázkou pronesl, že jednou bude tancovat v sedmé řadě pořadu. „Teď mu můžu říct, že měl pravdu, jen se o tři ročníky spletl,“ prohlásil.

Spisovatelka Radka Třeštíková s rodinou

„Radka sice říká, ze nemá pohybovou paměť, podle mého má ale zase spoustu jiných předností, tak na tom budeme společně pracovat a myslím, že to bude všechno super a moc se na to těším,“ dodal.

Své taneční dovednosti v jubilejní desáté řadě StarDance předvedou také biatlonistka Gabriela Koukalová s tanečníkem Martinem Prágrem, youtuber Karel Kovář alias Kovy, který bude tančit s Veronikou Liškovou, nebo herečka Veronika Khek Kubařová s tanečním partnerem Dominikem Vodičkou.

Srdce diváků i poroty se pokusí získat i Miroslav Hanuš s Adrianou Maškovou, moderátorka Nora Fridrichová a tanečník Jan Kohout, herec ze seriálu Comeback Matouš Ruml s tanečnicí Natálií Otáhalovou a zpěvák Ondřej Ládek známý jako Xindl X, jehož doprovodí profesionální tanečnice Markéta Dostálová. Zatančí také zpěvačka Tonya Graves a jejím tanečním partnerem bude Michal Bureš.