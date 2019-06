Koukalová zabojuje ve StarDance o titul královny tanečního parketu

„Nedávno jsem ukončila sportovní kariéru a užívala jsem si pauzu od toho sportovního zápřahu a kolotoče. Trošku jsem se nejprve bála, že StarDance zase bude podobný dril, ale nakonec jsem moc ráda, že jsem na nabídku tancování kývla. Je to pro mě další životní výzva,“ řekla Gabriela Koukalová.

„S tancem nemám velké zkušenosti, ale vím, že jsem pilná a cílevědomá, čili věřím, že jsem schopná se to naučit. Zároveň ale vím, že biatlon je poměrně silový sport, a díky tomu mi ty ladné pohyby dělají celý život docela problém. Udělám ale všechno proto, abych se to naučila,“ dodala. „Neměla jsem konkrétní přání na to, jaký by můj taneční partner měl být, ale můj manžel jich měl spoustu. (smích) Chtěl, aby to byl někdo o hodně starší a mohl by i kulhat. Samozřejmě že to je legrace,“ poznamenala Koukalová.



„První dojmy jsou příjemné, ale samozřejmě jsem byl velmi nervózní. Chtěl jsem sportovkyni, protože sám jsem také vášnivý sportovec. Viděl jsem spoustu závodů Gabriely a možná mi to ještě úplně nedochází, vedle koho vlastně sedím a s kým budu tancovat. Mám z toho obrovskou radost a věřím, že se nám jako sportovcům bude dobře spolupracovat,“ řekl rodák z Hodonína Martin Prágr, jenž se tanci věnuje od šesti let.



Mistryně světa a vítězka světového poháru Gabriela Koukalová na konci května oznámila přes video na YouTube konec profesionální kariéry. Na počátku loňského roku musela přerušit kariéru kvůli zdravotním problémům. Už tenkrát pomýšlela, že sportování ukončí.

Vítězové StarDance Aleš Valenta (2007)

Dana Batulková (2008)

Pavel Kříž (2010)

Kateřina Baďurová (2012)

Anna Polívková (2013)

Marie Doležalová (2015)

Zdeněk Piškula (2016)

Jiří Dvořák (2018)

Od biatlonu se úplně odstřihla, věnovala se svým zálibám – malování, zpívání, hraní na klavír, vystupování před lidmi na různých přednáškách.

„Vyčistila jsem si hlavu, odpočinula si a nabrala novou sílu. K mému překvapení začaly zdravotní problémy ustupovat,“ prozradila sportovkyně, která přece jen zvažovala návrat, ovšem nakonec se rozhodla úplně skončit. „Jsem přesvědčená o tom, že je načase vydat se na další životní etapu, na kterou se já už hrozně těším,“ uvedla.

Plánů má prý docela dost. „Velký smysl vidím v projektu Společně správnou cestou (workshopy pro mladé sportovce, trenéry, rodiče). A hlavně se chci vracet ke svému původnímu povolání, které jsem chtěla celý život dělat, což jsou výtvarné věci. Snažím se zdokonalovat v různých technikách a programech, abych byla schopná doskočit rozdíl mezi mnou a mými vrstevníky, kteří už na sobě spoustu let systematicky pracují. Hrozně mě baví kreativní práce,“ řekla Gabriela Koukalová pro iDNES.cz.

Gabriela Koukalová oznámila konec kariéry 28. května 2019: