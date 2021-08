Bývalý ředitel šumavského parku viní současné správce z pytlačení

Současné vedení parku oznámilo, že se proti pomluvám a poškození dobrého jména bude bránit právní cestou. Jiří Mánek správce parku z protizákonného jednání obvinil ve svém blogu.

„Dnešní zelení khmérové ve vedení NP Šumava, dosazeni ministrem Brabcem, nechávají vraždit i březí laně s jejich nenarozenými kolouchy, bez úcty k přírodě a životu. Jako barbarští řezníci střílí laně jen pár dní a týdnů před tím, než kladou mláďata,“ stojí v Mánkově textu.

Bývalý šéf správy parku tvrdí, že dřív se nic takového nedělo. „Až do nástupu ministra Brabce na ministerstvo životního prostředí probíhal management jelení zvěře v NP Šumava podle starých lesáckých pravidel s veškerou úctou k lovené zvěři,“ píše v blogu.

Vedení správy ve své reakci uvedlo, že Jiří Mánek ve článku lže a křivě bez jakýchkoli důkazů obviňuje Správu Národního parku Šumava z trestného činu pytláctví. Zástupci správy se domnívají, že si bývalý, ministrem Brabcem odvolaný ředitel Správy NP Šumava Jiří Mánek, který kandiduje do Sněmovny, jako téma předvolebního boje zvolil Národní park Šumava.

Mánek jde do voleb na pátém místě kandidátky koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků a u jména má uvedeno „emeritní ředitel NP Šumava“.

Proč nepodal trestní oznámení, diví se v parku

Mánek zveřejnil i fotografie březí laně postřelené údajně na konci dubna letošního roku v národním parku. Laň pak prý byla dostřelena na začátku května v sousední honitbě.



„Pokud Jiří Mánek již v květnu disponoval fotografiemi a informacemi, že došlo k trestnému činu pytláctví, bylo jeho okamžitou povinností, včetně zmiňovaných pracovníků ze sousední honitby, kteří mu podle jeho slov informace poskytli, ohlásit tyto skutečnosti orgánům činným v trestním řízení. My si jednoznačně stojíme za tím, že nedošlo naším pracovníkem k upytlačení této zvěře,“ uvedl mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Upozornil, že pokud tak bývalý šéf správy parku neučinil a nyní bez předložení důkazu tyto informace zveřejňuje, mohl se dopustit trestného činu pomluvy či křivého obvinění.

Jiří Mánek na podporu svých tvrzení zveřejnil záznamy z databáze správy národního parku. Z evidence ulovených zvířat dovozuje počty zabitých březích laní na jaře, kdy to není povoleno.

Mánek píše o vraždách až 18 březích laní

„Je zřejmé, že jen v roce 2021 bylo takto zavražděno až 18 březích laní, těsně před narozením mláděte,“ uvedl Mánek. Mluvčí správy to označil za zcela záměrnou manipulaci s evidencí ulovené zvěře.

„On vycházel z toho, že když je v záznamech uvedeno laň, jednalo o se zvíře starší dvou let. Tak to ale není. Pod toto označení patří i zvířata mladší dvou let, která je povoleno lovit i na jaře. Držíme se striktně zákonných pravidel,“ prohlásil Dvořák.

Zdůraznil, že evidence je pod stálou kontrolou i kvůli kontrole dodržování předpisů. Jiří Mánek byl ředitelem Správy Národního parku Šumava v letech 2012 až 2014, kdy jej odvolal ministr životního prostředí Richard Brabec.

V minulosti byl Mánek členem ODS, za kterou neúspěšně kandidoval v komunálních a krajských volbách i ve volbách do Senátu. V roce 2019 ze strany odešel a začal spolupracovat s novým hnutím Trikolóra.