V Malesicích zavřeli školku, vyschla jí studna. Radnice hledá řešení

Sucho tak vedení města citelně připomíná, že tu vodárenská infrastruktura nemá dostatečnou kapacitu. V některých místech proto například nejsou povolované projekty na rozsáhlejší výstavby domů.

A co všechno nedostatek vody znamená, se názorně projevuje na stavu Bolevecké rybniční soustavy. Rybníky vysychají. Starosta Plzně-Malesic Aleš Tolar upozorňuje, že nedostatek vody v obvodě, který není napojený na městský vodovod, se zdaleka netýká jenom mateřské školy.

„Ve středu jsme udělali zoufalý krok a napustili do studny u školky deset kubíků vody. Okamžitě se ztratila. Zůstalo jí tak dvacet centimetrů na dně,“ vysvětlil Tolar.

Starosta připomíná, že situace s vodou trápí i Malesický dvůr, což je nedávno rekonstruovaný kulturní dům s restaurací. „Při každé větší akci je tam s vodou problém. Místní lidé mi kvůli vodě čas od času volají. Říkají, že při větším odběru jim teče kalná nebo neteče vůbec. Proto jsme měli v Malesicích na vánoční svátky cisterny,“ uvedl.

Jediné dlouhodobé řešení vidí starosta ve vybudování vodovodu. „Nic jiného nám zřejmě nepomůže,“ prohlásil.

Tolar řekl, že ví o developerovi, který plánuje u Malesic výstavbu bytových domů a je ochotný se na vybudování vodovodu finančně podílet.

Náměstek primátora Pavel Šindelář připustil, že otázky spojené se zásobováním vodou nabývají na důležitosti. „Téma sucha je velmi aktuální,“ řekl. Tvrdí, že Malesicím může momentálně pomoci Vodárna dovozem cisteren.

„Ale pak jde o to, jak problém řešit z dlouhodobějšího pohledu koncepčně,“ sdělil Šindelář.

Říká, že vodovody a kanalizace jsou do okrajových částí naplánované, ale budou stát stovky milionů korun.

„Ty nyní město nemá. Vodovod s kanalizací se musí budovat postupně. Na řadě je Koterov, Staré Lobzy, Bručná. Lhotu děláme a pokračujeme s přípravou projektu pro Litice,“ vysvětluje.

Náměstek přitom uznává, že téma zásobování vodou je stále naléhavější. „Vodárna sice dokáže vyrobit vody dost, ale je problém ji dostat tam, kam potřebujeme. Už nyní se omezuje rozvoj kvůli nedostatečné vodárenské síti v Červeném Hrádku, v Újezdu nebo v oblasti Bručné. Rozsáhlejší výstavbu není možné řešit dlouhodobě s pomocí nových studní,“ konstatoval Šindelář.

Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule uznává, že situace související s nedostatkem vody je vážná.

„Pokusíme se v rámci všeho, co budeme v kontextu s tím dělat, vodu v krajině zadržovat. Ale pokles hladiny spodních vod je daný hlubšími chybami, které zásahy na našem území nemůžeme napravit. Takže jsem trochu skeptický. Myslím, že i když budou větší srážky, bez výraznějších změn v krajině v širší oblasti se těžko podaří posílit spodní vody,“ řekl Vozobule.

Ten připouští, že uzavření mateřské školy kvůli nedostatku vody je důrazné upozornění na kritický stav. „Varovnější prst už nám nikdo nezvedne. To, že se do Malesic jednou postaví vodovod, je samozřejmě řešení konkrétního problému a chápu, že to lidé v Malesicích požadují. Na druhé straně tím nevyřešíme, že nám zmizela podzemní voda,“ sdělil.

Plzeňská radnice může při řešení problémů s nedostatkem vody využít novou studii sucha, která vznikla na základě satelitních snímků území města.

Data ukazují na zdroje tepla v jednotlivých oblastech města, na zóny, které nejvíce přispívají ke zvyšování teploty západočeské metropole, ale také na podíl zastavěných ploch, vodních ploch nebo zeleně. Kromě toho studie poukazuje i na kvalitu ovzduší ve městě.

„Poslední roky ukázaly, že otázka sucha a s tím spojené problémy nabývají na intenzitě. Musíme přemýšlet do budoucna a v krocích, které plánujeme, zohledňovat situace, jež mohou nastat,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Sucho odhalilo ostrov uprostřed Boleváku (26. 7. 2018)