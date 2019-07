Sbírka titulů se ve výjimečné rodině siláků z Vejprnic stále rozrůstá

Při letošním mistrovství světa v Tokiu nejstarší z rodinné výpravy Horníků z Vejprnic na Plzeňsku získal zlatou medaili v kategorii seniorů. Jeho syn skončil ve své věkové kategorii pátý a vnuk David byl mezi dorostenci na šestém místě.

Za reprezentaci trojici mužů děkoval hejtman Josef Bernard. Výkon obou mladších Horníků na mistrovství světa hodně ovlivnilo, že těsně před šampionátem prodělali zápal plic.

Jiří Horník senior doufá, že i na Davida čeká titul světového šampiona.

„Začínal jsem jako chlapec se vzpíráním a kulturistikou, která byla tehdy populární,“ vzpomíná na dobu před pětapadesáti roky. Od silového sportu jej ale na čas odvedl společenský tanec. „To se mi líbilo víc, tak jsem nějaký čas tancoval,“ vysvětluje. I pak si ale občas zaboxoval a udržoval se v kondici.

Pak se ale silovým disciplínám začal věnovat syn. „Tak jsem v sedmačtyřiceti začal cvičit s ním a vrátil se znovu k činkám, když jemu bylo tak sedmnáct,“ popisuje.

Senior na mistrovství očekával, že pokoří 135 kilogramů

Jiří Horník junior má už jedenáct let titul světového šampiona a jeho otec nečekal, že by tak vysoko dosáhl i on v seniorech. „Ale pak jsem zjistil, že mi to trochu jde. Když jsem loni uspěl na mistrovství Evropy, tak jsem si říkal, že si mistra světa už nesmím nechat ujít a systematicky jsem na tom pracoval,“ usmívá se.

Bench-press Bench-press je soupažný tlak v lehu na rovné lavici s velkou činkou, patrně nejznámější posilovací cvik rozvíjející svaly hrudníku a rukou. Cvik lze obměňovat například různou šíří úchopu či náklonem lavice, a tím měnit zatížení jednotlivých svalových skupin. zdroj: wikipedie

Jiří Horník senior má letos svůj nejlepší výkon v klasickém bench-pressu 140 kilogramů. Titul mistra světa získal na konci května v Tokiu za výkon 125 kilogramů. Čekal prý, že zvládne ještě o deset kilogramů víc, ale asi tři dny před závodem málo jedl a tomu připisuje „slabší“ výsledek. I tak ale zvítězil před druhým borcem z Japonska a třetím Američanem.

Jiří Horník junior získal titul mistra světa v bench-pressu v roce 2008 a jeho osobní rekord má hodnotu 250 kilogramů. Nejmladší David Horník aktivně trénuje rok a zvládl 82,5 kilogramu.

Jaké jsou nejbližší plány siláků z Vejprnic? „Za měsíc je mistrovství Evropy v Lucembursku,“ říká Jiří Horník. Sám ale chce ještě ladit formu a jede proto jako doprovod. Závodit budou jeho otec a syn David.