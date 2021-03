Hejtmanka Mauritzová se vzdala mandátu poslance, nahradí ji Pavel Šindelář

Ilona Mauritzová už před krajskými volbami slibovala, že pokud se dostane do vedení kraje, poslaneckého mandátu se vzdá. Když pak byla zvolena hejtmankou, komplikovala naplnění tohoto záměru skutečnost, že ji hned tři politici, kteří byli na kandidátce za ní, odmítli ve Sněmovně nahradit.

Prvním byl bývalý primátor Plzně a někdejší senátor Jiří Šneberger. „Na to chuť nemám. Pro mě by to z pracovního i osobního hlediska byla velmi nepříjemná situace,“ uvedl Šneberger už loni v listopadu.

Další dva na řadě byli současní senátoři Vladislav Vilímec a Pavel Karpíšek. Hejtmanka musela s odchodem čekat, až senátoři své odmítnutí křesla ve Sněmově stvrdí úředně notářským zápisem. Zároveň se potřebovala dohodnout s dalším v pořadí, kterým je Pavel Šindelář. Podařilo se to uzavřít až koncem února.

Hejtmanka: Vždy jsem říkala, že nechci mít dvě židle

Hejtmanka připustila, že její vůli věnovat se již jenom jedné uvolněné funkci zvýšila situace kolem pandemie, kdy jí výrazně přibylo práce spojené s funkcí v čele kraje.



„Vždycky jsem říkala, že bych nechtěla sedět na dvou židlích. Chtěla jsem ze Sněmovny odejít, abych se kraji mohla věnovat naplno. Nebylo to ale jednoduché. Nemohla jsem v ní skončit během jednoho měsíce. Až v únoru se mi k tomu uvolnily ruce,“ řekla.

Mauritzová prohlásila, že oznámení o ukončení mandátu v dolní komoře podala v pondělí ráno. „Tím pádem už nejsem poslankyně, ale jenom hejtmanka,“ konstatovala.

Náměstek primátora Pavel Šindelář loni velkou chuť nastoupit za hejtmanku do Sněmovny neměl. Dnes už ale souhlasí.

„Paní hejtmanka mě informovala, že by ráda složila mandát. Když jsme se o tom bavili, říkal jsem jí, že nejsem úplně nadšený z toho, že bych nastoupil do rozjetého vlaku. Nicméně chápu její situaci, kdy se musí plně věnovat Plzeňskému kraji. Dohodli jsme se tedy na tom, že na těch sedm měsíců bych do Sněmovny šel,“ konstatoval Šindelář.

Souběh uvolněných funkcí u politiků dlouhodobě odsuzují zejména Piráti. V kraji proto dříve například často poukazovali na to, že je poslancem primátor Plzně Martin Baxa. Piráti se po krajských volbách loni stali součástí krajské koalice.

Ilonu Mauritzovou za výkon dvou uvolněných funkcí zároveň nekritizovali. Byli spokojeni s tím, když loni oznámila, že už nebude kandidovat v dalších volbách do Sněmovny, které se mají konat letos v říjnu.