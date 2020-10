Vítězné ANO v Plzeňském kraji znovu nemusí získat post hejtmana

Koalice ODS a TOP 09 sice skončila těsně druhá, ale nyní se zdá, že uskupení má mírně větší koaliční potenciál než ANO.

Pro další vývoj jednání bude podstatné, jak budou manévrovat zástupci STAN a Pirátů, kteří obsadili třetí a čtvrté místo a ještě před sečtením všech hlasů v sobotu večer oznámili, že vytvořili společný blok a přitom požadují post hejtmana pro lídra Pirátů Rudolfa Špotáka.

To byl pozoruhodný strategický moment. Možná se jednalo o signál, že lídr STAN, bývalý hejtman Josef Bernard, je z taktických důvodů ochotný – třeba jen dočasně – ustoupit do pozadí. Příčinou může být skutečnost, že řada regionálních politiků z ODS, TOP 09 i z ANO má k jeho politickému stylu výhrady a blok STAN a Pirátů některou z těchto dvou stran potřebuje, pokud chce do krajské koalice.

Uskupení zároveň chce zabránit tomu, aby se v krajských volbách dvě nejúspěšnější strany dohodly spolu, jako se to stalo po posledních komunálních volbách v Plzni. Proto zástupci bloku deklarovali, že jsou stejně otevřeni jednání s oběma.

Zástupci koalice ODS a TOP 09 teď musí řešit dilema, zda vůbec a za jakých podmínek se mají dohodnout s ANO. Z jejich pohledu totiž hraje podstatnou roli i skutečnost, že v příštím roce budou volby do poslanecké sněmovny, do kterých půjdou s cílem porazit ANO.

Pokud by se s ním nyní spojili na krajské úrovni, mohli by na to v příštím roce při hlasování doplatit. Zjednodušeně řečeno: z dlouhodobého pohledu pro ODS nemusí být spolupráce s ANO lákavá.

Někteří zástupci ODS už mluví o tom, že se jim taková varianta nezamlouvá a že by občanským demokratům přinesla víc škody než užitku.

Proti tomu nicméně stojí skutečnost, že dohoda s hnutím ANO na krajské úrovni by pro koalici ODS a TOP 09 byla zřejmě výrazně jednodušší a případné společné vládnutí v kraji patrně také. I proto, že s obdobným modelem mají zkušenosti z plzeňské radnice.



Zástupci hnutí ANO mají na výběr mezi spojením s koalicí ODS s TOP 09 nebo s blokem STAN s Piráty. Dá se přitom očekávat, že se v obou případech dostanou pod silný tlak, aby ustoupili od požadavku na obsazení hejtmanského křesla.

Nové složení krajského zastupitelstva ANO (12 křesel): Petr Fišer, Pavel Javorský, František Konvář, Petr Kovařík, Vladimír Kroc, Karel Pressl, Miloslava Rutová, Pavel Strolený, Kamil František, Šefl Petr, Vanka Martin, Záhoř Roman, Roman Zarzycký

Je možné, že se jej nakonec vzdají, aby se do vedení kraje dostali. Pravděpodobnost, že by koalici vytvořily ANO, ODS s TOP 09 a blok STAN s Piráty, je minimální. Jakmile se dvě z těchto uskupení domluví, toho třetího nebudou potřebovat - byl by jim asi jen na obtíž.

Situace na začátku vyjednávání o podobě budoucí krajské vlády se tak na úplném začátku jeví hodně otevřená. Do vývoje jednání se budou promítat čistě pragmatické obchodování s tím, co kdo chce a nabízí, ale i zvažování, jak složitá by byla spolupráce s partnerem.

Klíčovou úlohu může sehrát ochota některé ze stran přepustit partnerovi hejtmanské křeslo.

Důležitou roli sehrají ohledy na volby do poslanecké sněmovny v příštím roce. Svůj vliv, i když patrně nepříliš velký, budou mít i osobní vztahy mezi aktéry regionální politické scény.

Sociální demokraté, kteří mají za sebou výrazný volební propad a zisk pouhých tří křesel, se mohou ve vedení kraje udržet pouze v případě, že by se na spolupráci dohodly ANO a koalice ODS s TOP 09. Ty mají dohromady v zastupitelstvu nejtěsnější možnou většinu 23 hlasů a pak by se jim další tři od ČSSD hodily.



Vzhledem k tomu, že se koalice ODS s TOP 09 chce tento týden soustředit na druhé kolo senátních voleb, kde má Lumíra Aschenbrennera, nedá se během nejbližších dnů čekat v povolebních jednáních velký posun. Nicméně v úplném závěru týdne by možná podoba budoucí krajské vlády mohla být jasnější.