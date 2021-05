Hříbkový krém, králík a štrúdl. Na svátek sester vařili ti nejlepší kuchaři

Reprezentanti doplnili tým kuchařů Domažlické nemocnice šéfkuchaře Martina Heindla a společně připravili tříchodové menu.

Podával se hříbkový krém, králík na hořčici se šťouchanými brambory a tvarohový štrúdl s rozinkami a vanilkovou omáčkou.

Pro národní tým to bylo první setkání téměř po roce, kdy se všechny mezinárodní kuchařské soutěže a akce kvůli pandemii pozastavily.

„Vlastně i to je důvod, proč jsme si pro první setkání po pandemii vybrali nemocniční kuchyni. V nich se vařilo pořád a naplno, takže tak trochu doufáme, že nás kolegové z Domažlic pomohou dostat zpátky do tempa. Snad se nám menu podaří a nezkazíme jim dobrou reputaci,“ řekl manažer kuchařského nároďáku Tomáš Popp.

Nápad vznikl jednoduše. „Víme, že lékaři i zdravotnický personál jsou vyčerpaní, tak jsme si řekli, proč jim neudělat radost. Domluvili jsme se, že nároďák přijede a společně s místními kuchaři uvaříme jídlo pro personál nemocnice a pacienty, kteří nejsou na dietě,“ vysvětlil Popp.

Od vaření na soutěžích se to dnešní poměrně výrazně lišilo. „Většinou vaříme náročnější menu, které dopředu neznáme a máme na něj více času. Tady přijdete v půl šesté a musíte mít do půl desáté, kdy se vydávají první jídla, hotovo. Všechno musí být velmi dobře naplánované a je to hodně náročné,“ sděluje s tím, že si váží práce všech, kteří v podobných kuchyních působí.

„Nevaří pro své klienty, kteří si najdou jejich kuchyni na základě jejich stylu. Vaří pro lidi s různými chutěmi, různými preferencemi surovin, pro malé i velké jedlíky a jejich pokrmy musí splňovat určité kalorické normy a samozřejmě mají svůj rozpočet. Při tom všem se snaží, aby strava byla pestrá, zdravá,“ připomíná Tomáš Popp nelehký úkol kolegů v nemocnicích.

Obědy pro více než tři sta lidí

Kuchaři navařili přes tři stovky obědů nejen pro nemocnici, ale také pro Centrum sociálních služeb Domažlice. „Tam vydáváme první porce po 10. hodině. V 10:30 musí být připravena jídla do tabletů pro pacienty a před 12. hodinou začíná výdej v jídelně pro personál,“ říká šéf nemocniční kuchyně Martin Heindl.

Speciální menu dnes ochutnal i lékař Kamil Zábranský. „Musím říct, že mi všechno moc chutná. Beru to jako ocenění naší práce. Zároveň je třeba říct, že jídla jsou tady i v běžném provozu kvalitní,“ řekl.

Nemocnice v Domažlicích se letos v únoru během největšího náporu nemoci covid-19 proměnila v zařízení pečující výhradně o covidové pacienty.