Nemocnice v Plzeňském kraji jsou plné, pacienty s covidem převážejí jinam

14:03

Epidemie koronaviru v Plzeňském kraji nabrala na síle, a to zřejmě i kvůli masivnímu šíření britské mutace. Kapacity nemocnic jsou naplněné. Všechny nové pacienty s covidem zdravotníci převážejí do zařízení v jiných krajích, zejména do pražského Motola. Ministerstvo zvažuje uzávěru nejpostiženějších okresů.