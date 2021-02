Umírají mladší lidé a my s tím nemůžeme nic dělat, říká šéf ARO o covidu

9:48

V plzeňské fakultní nemocnici prudce stoupá počet hospitalizovaných s covidem-19. Zatímco v podzimní vlně šlo o pacienty starší 70 let, dnes jsou v intenzivní péči i třicátníci. „Ale máme i pacienty, kterým je 45 nebo 55 let, mají totálně zničené plíce, a umírají. A my s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Je to frustrující,“ říká přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni Jan Beneš.