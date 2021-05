VIDEO: Zdravotníci z Plzně dali do taneční výzvy naději, že bude lépe

Jihoafrická skladba Jerusalema se stala symbolem boje proti pandemii.

„Všichni byli během pandemie skvělý tým a nyní se mohli konečně spojit kvůli něčemu radostnějšímu. A je to znát,“ píše nemocnice na svém facebookovém profilu, kde natočené video zveřejnila.

Výzva oslovila anestezioložku Evu Boháčovou. „S tímto nápadem přišla moje sestra a trošku mne do toho postrčil i můj manžel a děti. Když jsem viděla různá videa z jiných nemocnic, byla jsem přesvědčená, že lidem v naší nemocnici by se tato akce líbila také,“ vypráví lékařka.



Začala proto oslovovat kolegyně a kolegy, s dcerou pak vybraly jednu choreografii a začaly nácviky.

„Původní taneční skupina byla patnáctičlenná. Během několika hodin, co jsem mailem oslovila ostatní zaměstnance, už nás bylo 64. To byl kvůli rozloze vybraného místa k natáčení, bohužel, stropový počet. Zájemců by bylo mnohem více,“ prozrazuje Boháčová.

Tanec zdravotníci nacvičovali po skupinkách během pracovní pauzy, doma pak každý individuálně. Někteří si tak společně se svými nejbližšími údajně zpříjemnili i několik večerů.

Do spotu jsme dali naději, že bude lépe

„Pak mi posílali z nácviků svá videa, jak taneční kroky vypilovali k dokonalosti. Bylo vidět, jak moc je to baví a jak moc toto zpestření onoho příšerného období přivítali. Jak je to nakoplo, jak jsou vděční, že se děje i něco jiného, hezkého,“ cituje lékařka slova zdravotníků.

Teprve den před natáčením se všichni dohromady potkali na generální zkoušce. Většina klipu se natáčela na záložním heliportu v areálu nemocnice na Lochotíně.

„Premiéra na záložním heliportu byla pro všechny obrovským zážitkem. S natáčením a střihem pomohli můj syn, kolegové, kolegyně a jejich známí. Všichni to pro nás udělali gratis. Jsme jim za to moc vděční. Doufám, že náš taneční spot osloví nejen zaměstnance FN Plzeň, ale i širokou veřejnost. Dali jsme do něj srdce, hodně radosti a naděje, že bude lépe,“ věří anestezioložka.

Nemocnice se klipem pochlubila ve středu odpoledne a zatím ho shlédlo přes devět tisíc lidí. Sdílení má přes tři tisíce a má téměř osm set kladných komentářů.



Do výzvy Jerusalema Challenge se kromě zdravotníků z celého světa připojují hasiči, letušky, řádové sestry, policisté a tisíce dalších lidí, kteří chtějí ostatním dodat v době koronavirové pandemie sílu či pobavit.