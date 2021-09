Ceny materiálů vyletěly skokově nahoru, nový urgentní příjem se prodraží

Stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubicích, historicky největší krajská investice, bude dražší. O kolik není jasné. Co naopak jasné je, že peníze navíc nemusejí být tím hlavním problémem.

Soutěž na stavbu se odehrála na přelomu loňského a letošního roku. Zakázku získalo sdružení Geosan a PKS Stavby, které má do roku 2023 postavit nový pavilon centrálního urgentního příjmu a akutních provozů za 1,652 miliardy korun včetně DPH.

Nový pavilon Pardubické nemocnice V objektu bude centrální příjem, nové operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie i neurochirurgie. Objekt vyroste v blízkosti budovy takzvaných velkých chirurgických oborů a budovy radiodiagnostického oddělení s návazností na oddělení úrazové chirurgie, oddělení cévní a plastické chirurgie i neurochirurgické oddělení. Zájemci o zakázku za 1,8 miliardy s DPH mají nabídky podat do 14. ledna. Stavba začala v květnu 2021 a trvat by měla dva a půl roku.

Během jara se však prudce zvýšily ceny stavebního materiálu. A to stavbu prodraží. Problém mají nyní v celé zemi všichni dodavatelé, kteří před zdražením nabídli vzhledem k dnešní situaci nízké ceny.

Sdružení firem Geosan a PKS Stavby o tom chce s nemocnicí jednat. „Mohu potvrdit, že příští týden odešleme dopis, kde vyzveme zástupce objednatele k jednání ve smyslu projednání skokového nárůstu některých stavebních komodit,“ uvedla Vlasta Končelová, PR manager společnosti Geosan Group.

Nemocnice se může s dodavatelem dohodnout, že se cena zvýší, ale podle zákona to nesmí být o více než patnáct procent a nesmí dojít ke změně povahy zakázky.

„Mám avizo, že se stavba prodraží, jsou tam ocelové konstrukce, jak svislé, tak vodorovné, polystyreny. Tam jsme na násobcích původních cen. Nevíme, zda se vejdeme do patnácti procent, které umožňuje zákon,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK). Ten varoval, že ve hře je mnoho. „Ve chvíli, kdy se nenajde řešení, tak může dojít k vypovězení smlouvy. Ale to se prodraží mnohonásobně, přerušit stavbu nikdo nechce,“ řekl hejtman.

„Růst cen stavebnin je neskutečný a já bych byl samozřejmě pro, abychom vyšli dodavateli vstříc. Musí to být ale samozřejmě v rámci zákona a zákon toho zase tolik neumožňuje,“ řekl krajský zastupitel a starosta Svitav David Šimek (Koalice pro Pardubický kraj).

Dřevo o 160 procent, polystyren o 83 procent

Například z údajů skupiny Metrostav vyplývá, že stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 procent, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 procent, pěnový polystyren EPS o 83 procent. Ekonomové navíc nevěří, že ceny stavebních materiálů, železa či dřeva příští rok zase klesnou.

„Nemyslím si, že se ceny vrátí na původní úroveň, protože by to nemělo logiku. Je to situace odvislá od logistiky a ta je dražší a zpožděná. S růstem cen energií budou růst náklady na výrobu,“ uvedl před časem analytik České obchodní banky Petr Dufek.

Předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský varuje, že potíže stavebních firem je nutné řešit. „Stavby se budou prodražovat, měli bychom se zamyslet, v jakém legislativním rámci se budou proplácet prodražené postupy. Nikdo nechce, aby stavba byla přerušena, nedokončena, aby firma v průběhu stavby zkrachovala,“ uvedl při nedávné dopravní konferenci v Pardubicích.

Hejtman Martin Netolický řekl, že nějaké východisko bude hledat ministerstvo vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Není to jen problém náš, ale všeobecný,“ řekl.

Ministerstvo vnitra v týdnu MF DNES odkázalo na ministerstvo pro místní rozvoj. To ve svém metodickém doporučení mimo jiné nabádá zadavatele, aby v zadávacích podmínkách byl zakotven mechanismus, který bude použit v případě navyšování ceny, například inflační doložka.

Na toto doporučení chce poukázat i sdružení firem Geosan a PKS Stavby při jednání s nemocnicí.