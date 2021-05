Nemocnice bude mít nový urgentní příjem, investice desetiletí začíná

Pardubická nemocnice má šanci dohnat svůj handicap a stát se krajským zařízením, které má slušné operační sály, moderní urgentní příjem i lůžka pro nemocné na úrovni.

Zástupci Pardubického kraje i nemocnice v pondělí podepsali smlouvu s dodavatelským sdružením GEOSAN a PKS Stavby, které má do roku 2023 postavit nový pavilon centrálního urgentního příjmu a akutních provozů za 1,652 miliardy korun včetně DPH.

Než k tomu dojde, nebude pohyb v areálu sevřeném silnicí, řekou a železnicí a s chronickým nedostatkem parkovacích míst představovat žádný med.

„Na relativně malém území dochází k souběhu několika staveb, s čímž se musí vyrovnat jak dodavatelé, tak zaměstnanci a pacienti nemocnice. Dochází k opravě nadjezdu Kyjevská, což omezilo přístup do nemocnice, vedle toho jsou zahájeny bourací práce v areálu Tesly a začínáme se stavbou centrálního příjmu,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Nový pavilon bude vklíněn mezi dnešní onkologii, neurologii, objekt velkých chirurgických oborů a radiodiagnostiku. Osmipodlažní budova dosáhne výšky třiceti metrů.

Aby na pavilon bylo místo, musí stavbaři zbořit jídelnu z roku 2000. Ostatně nedostatek prostoru na samotnou stavbu byl jedním z argumentů, proč v minulosti zejména zástupci Pardubic mluvili o potřebě stavby nové nemocnice na zcela jiném místě. Nový parkovací dům na kraji areálu, který by pomohl, z původních plánů kraje vypadl.

Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald uvedl, že hlavně počátek stavby bude složitý a orientace v nemocnici bude náročnější.



„Samotnému vyhloubení stavební jámy bude předcházet přeložení inženýrských sítí. To bude pro nemocniční areál první zatěžkávací zkouška. Pacienti i personál se budou muset připravit na dočasné uzavírky komunikací a zrušení parkovacích míst, na která byli dosud zvyklí,“ řekl Gottvald.

Jakmile se stavba přesune do prostoru budoucího „urgentu“, situace se podle něj zlepší. Samotnou stavbu hradí kraj, její součástí ale budou nové technologie, které by si měla za půl miliardy korun pořídit nemocnice. Pro rozpočet kraje bude zásadní, zda se politikům podaří získat půlmiliardovou dotaci z Unie z evropského programu REACT EU. Na dokončení akce ale kraj peníze má tak jako tak.

„Vzhledem k objemu je financování rozloženo do rozpočtů let 2020 až 2024 s tím, že dominantní část financování se týká let 2022 a 2023, kdy počítáme s částkou přesahující 600 milionů korun za rok,“ řekl hejtman Martin Netolický.