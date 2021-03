„Nejni pro mě problém najed do hromady lidi.“ Za vyhrožování padla podmínka

Muž tehdy pod smyšleným uživatelským jménem „Josef Rychvaldsky“ zveřejnil příspěvek:

„Vzkaz všem policejním rezortum. Od zytra budou fungovat všecky restaurace bary atd. Pokud ne upozorňuji jezdím s kamionem a nejni pro mě problém najed do hromady lidi. Tak jako to provedla řidička autobusu v 60tych nebo v 70tyh letach Paní Hepnarova. Dějiny se budou opakovat je jedno kde to udělám. Lidi je jak sraček a takový 70ti tunovi kamion ten už něco dokáže. Tak zytra Prymulo jinak někde zbydou jen krvavé fleky po lidech a já v poho odjedu.“

Příspěvek byl volně přístupný jak uživatelům sociální sítě Facebook, tak i neregistrovaným uživatelům.

Policii se podařilo autora vypátrat a obžalovaný se před soudem přiznal a dohodl se na trestu se státním zástupcem.

Podle rozsudku obžalovaný „výhrůžku adresoval orgánům veřejné moci s tím, že použije kamion jako zbraň k provedení útoku proti životu nebo zdraví člověka, pokud nebude vyhověno jeho požadavku spočívajícím ve zrušení usnesení Vlády České republiky o zrušení krizového opatření, kterým byly zavřené restaurace, hospody a bary.“

Muž tak naznačoval, že směřuje k možnosti spáchání teroristického útoku.

„Za zločin vyhrožování teroristickým trestným činem se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců. Trest se podmíněně odkládá na zkušební dobu v délce trvání tří let,“ uvádí rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové.

Soud dále muži uložil povinnost zaplatit České republice peněžitou částku ve výši 30 tisíc korun určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.