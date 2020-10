Recidivista hrozil bombami v ostravských tramvajích, uvedl i čísla linek

15:07

Policie v Ostravě dopadla muže, který silně opilý telefonoval na tísňové linky a vyhrožoval, že pod několik tramvají umístil bomby. A jestli je policisté do dvou hodin nenajdou, tak explodují. Záhy byl dopaden a nyní už sedí ve vazbě, protože to není poprvé, co něco takového provedl.