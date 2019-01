Sněžení v kraji komplikuje dopravu, při nehodě se těžce zranil řidič

Zatímco západ Pardubického kraje se potýká jen se silným větrem, jeho východní část sužuje vytrvalé sněžení.

Největší skok v počasí zažijí řidiči, kteří se vydají z Vysokého Mýta do deset kilometrů vzdáleného Jehnědí. Zatímco záběry z kamery na frekventované silnici I/35 u Vysokého Mýta připomínají jaro, vesnice Jehnědí se rychle mění v zimní krajinu.

Silničářům na Orlickoústecku pomáhají s posypem i hasiči. Na některá místa se motoristé dostanou jen s pomocí sněhových řetězů.

„Silnice I/43 z Lanškrouna a dál na Albrechtice je uzavřená. Sypačům tam vypomáhají i hasiči, aby se podařilo ji zprovoznit,“ řekla orlickoústecká policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Pouze se sněhovými řetězy je sjízdná silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí na Červenou Vodu. Policie nabádá, že bez nich nemá cenu na tuto frekventovanou silnici ani vyjíždět.

Právě na Orlickoústecku také nyní policisté evidují zvýšený počet dopravních nehod. Jedna taková se stala před polednem v Dolní Lipce u Králík.

Tři posádky záchranářů tam zasahovaly u čelního střetu dvou osobních aut. Jeden z řidičů se těžce zranil, hasiči ho museli ze zdemolovaného vozu vyprostit.

„Muže jsme uvedli do umělého spánku a připojili k umělé plicní ventilaci a monitoru vitálních funkcí. Následně jsme ho přepravili do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Další pacientka utrpěla lehká zraněními hrudníku a horních končetin, i s dítětem ji záchranáři přepravili do Orlickoústecké nemocnice,“ řekl mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.