Dopravní kolaps v horách. Řidiče uvěznily bezmocné kamiony a bílá tma

Výstraha ČHMÚ Silný vítr (nízký stupeň nebezpečí): Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královehradecký a Ústecký kraj a Kraj Vysočina. Platí od úterý 15 hodin do středy do 18 hodin. Silný vítr (nízký stupeň nebezpečí): Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Platí od středeční půlnoci do čtvrteční půlnoci. Sněhové jazyky: Celý Karlovarský a Liberecký kraj, platí od středeční 11. hodiny do čtvrteční půlnoci.