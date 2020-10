Nemocnice uzavřela smír s ženou, která po poškození dělohy nemůže mít děti

„Po několika stáních před okresním soudem byl schválen smír,“ potvrdila mluvčí společnosti Kateřina Semrádová. Výslednou částku odškodného nemocnice neuvedla.

Žena na podzim roku 2017 porodila v Orlickoústecké nemocnici chlapce, krátce po porodu se však u ní objevily komplikace. Po převozu do Fakultní nemocnice v Hradci Králové lékaři zjistili perforaci dělohy a rozsáhlou sepsi a museli jí dělohu odstranit.

Nemocnice dědečka vždy propustila, napotřetí zemřel

Smírem letos skončil také spor 14 pozůstalých, kteří zažalovali Chrudimskou nemocnici za to, že její zdravotníci neposkytli dostatečnou péči jejich dědečkovi.

Tehdy sedmdesátiletý muž před čtyřmi lety spadl ze žebříku. Dvakrát jej záchranná služba vezla do Chrudimské nemocnice, ale zdravotníci jej vždy poslali domů, aniž udělali potřebná vyšetření. Potřetí už vezla záchranka pacienta do Pardubické nemocnice, to už ale byl jeho stav příliš vážný a na následky zranění zemřel.

Pozůstalí žádali odškodné devět milionů, nakonec se s nemocnicí domluvili na čtyřech.

Nemocnice Pardubického kraje stále vyjednává o mimosoudním vyrovnání s rodinou chlapce, který je po operaci mandlí v roce 2017 a následných komplikacích v takzvaném bdělém kómatu.

Rodiče požadovali 22 milionů korun, nemocnice jim nabízela 15,5 milionu korun. V minulosti již rodina dostala zálohu šest milionů korun.