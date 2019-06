Adam málem zemřel po operaci mandlí, rodině se nikdo neomluvil

„Poslední, co mi říkal, bylo „táto, oni mě pomůžou,“ vypráví otec Adama Vyčítala Jan, který hlas svého syna neslyšel od osudného 15. května 2017.



Bylo těsně před jednou hodinou v noci, když Adam začal krvácet. Čtvrtý den po operaci, který je podle lékařů kritický. Chlapec ležel se svou maminkou na dětském oddělení v druhém patře budovy pardubické nemocnice. Ten večer na oddělení sloužily dvě lékařky a dvě zdravotní sestry. Ty měly okamžitě povolat na oddělení lékaře – specialistu.

„Praxe je taková, že lékař chodí na oddělení, tedy k lůžku pacienta,“ popisuje mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová. Jenže tady se stalo něco naprosto nepochopitelného. Maminka – letitá zdravotní sestra zdejší nemocnice, která špitál zná – s třicetikilogramovým chlapcem v náručí, zdravotní sestra a lékařka běží z oddělení dvě patra dolů po schodech a pak dlouhou chodbou v přízemí, kde je ambulance ORL a malý operační sál pro tuto ambulanci.

Ambulance je v noci zavřená

Je jedna hodina a čtyři minuty, když přibíhají před dveře ambulance, které jsou uzamčené. Logicky – ambulance je jen denní, v noci nefunguje, nikdy nemá nepřetržitý provoz. Nastává chaos, chlapec krvácí na dlaždice na chodbě, zdravotní sestra se chytá za hlavu a do toho všeho zmatečně volá o pomoc různé linky po nemocnici. Resuscitační tým, který měl přijít k lůžku chlapce, lékaře, záchranku. Vše trvá dlouhé minuty a když zdravotníci přinesou klíče od ambulance, za jejími dveřmi chlapec upadne do bezvědomí. Vše natáčí nemocniční kamera na chodbě před ambulancí.

Klíčová otázka je prostá: co dělá krvácející chlapec v noci na chodbě před ambulancí, o které museli všichni zdravotníci vědět, že v noci nefunguje? Vysvětlení obou stran se v tomto diametrálně rozchází. „Poslala tam manželku s Adámkem lékařka z dětského oddělení, když začal krvácet. Hned druhý den jsme si stěžovali, proč běželi na ambulanci, když manželka požadovala zavolat okamžitě ARO tým. Nebylo to ani čtyřiadvacet hodin po tragédii,“ říká otec chlapce.

Nemocnice až dosud k případu mlčela. Poté, co jej v pondělí večer odvysílala Česká televize v pořadu Infiltrace – obchod se svědomím, začal špitál mluvit. Podle ředitelky nemocnice Štěpánky Fraňkové ročně provedou lékaři ve zdejší nemocnici na 280 operací krčních a nosních mandlí. „V případě, že se objeví komplikace související s tímto typem výkonu, neřeší se prezentovaným způsobem na ambulanci ORL. V souvislosti s tím také nemám informace, že by kdokoli z personálu naší nemocnice dal mamince nezletilého chlapce pokyn k přesunu právě na ambulanci ORL,“ řekla ředitelka.

MF DNES si budovu, v níž je dětské oddělení a zároveň v přízemí ambulance ORL, prošla. Jedno je jisté: i kdyby se maminka s chlapcem rozhodla sama běžet pro pomoc na zavřenou ambulanci (a lékařky a sestry ji nedokázaly zastavit), nedostala by se dál, než pár metrů od dětského oddělení. Zastavily by ji několikery dveře, které se na noc v nemocnici uzamykají, stejně jako onen den. „Odemykala je sestra,“ přiznává mluvčí nemocnice Semrádová. Rodina podala na nemocnici žalobu, péče o syna jí absolutně změnila život a hoch potřebuje čtyřiadvacetihodinovou péči.

Rodině se nikdo neomluvil

Nemocnice nyní rodině nabízí mnohamilionové odškodné a neomezený účet, ze kterého by rodina mohla čerpat peníze na péči. Rodina to odmítá. „Kdyby přišli týden po té události, tak dobře, ale my bojujeme doslova o přežití a dosud se nám ani nikdo neomluvil,“ říká Jan Vyčítal.

Nemocnice tvrdí, že vyčkávala s vyjednáváním kvůli vyšetřování policie, žalobě i postoji pojišťovny. Nabídku na odškodné, respektive „oficiální jednání mezi nemocnicí, rodinou a pojišťovnou“ učinila až po téměř dvou letech – letos v březnu. Ani teď se ale nic z toho příliš nepohnulo –policie zatím nikoho neobvinila a případ stále vyšetřuje, u soudu ještě nařízeno žádné hlavní líčení ohledně žaloby o odškodné nebylo a od pojišťovny tak Vyčítalovi stále nedostali žádné peníze.

Podle informací MF DNES chce nemocnice nabídnout rodině odškodné podle obdobných případů. Kupříkladu jednoho, který se stal v roce 2010 v Brně. Chlapec, který krvácel po obdobné operaci mandlí, měl zástavu srdce a několik minut nedýchal, skončil také s poškozeným mozkem. Soud mu v roce 2016 přiřkl odškodné 10,5 milionu korun. Obdobně pak rozhodl soud v případu pozdní resuscitace novorozence v prostějovské nemocnici, které nařídil kvůli nevratnému poškození mozku dítěte jeho rodičům zaplatit 16,5 milionu korun.