Pacientku nechali ležet šest hodin na chodbě. Nemocnice pochybení popírá

„Oddělení ortopedie a chirurgie. Tuhle paní nechali ležet na chodbě na plastovém lehátku 6 hodin!“ uvedla na svém Facebooku žena vystupující pod jménem Obabi Demedoom.

Podle jejího tvrzení se žena na chodbě třásla, sténala a měla úplně propocená záda z plastového lehátka. Během šestihodinového „pobytu“ na chodbě ji nedal nikdo ze zaměstnanců nemocnice pití.

„Sestra si jí nevšímala, starali jsme se o ni my, co jsme čekali na vyšetření. Nechápu - děsí mě být stará a bezmocná. Prý je to takhle v pořádku a normální praxe a co prý se nestaráme o svoje,“ dodala.

Podle mluvčího nemocnice Petra Ballka bylo ovšem všechno jinak. „Ozvali se nám pacienti, kteří byli této události v ten daný čas přítomni, a popisují událost zcela jinak, než je prezentováno na Facebooku,“ uvedl.

Nemocnice: neselhali jsme

Podle předsedy představenstva středočeské nemocnice Romana Mrvy lékařské zařízení nepochybilo. „Pacientka vyššího věku byla standardně vyšetřena, ošetřena a její zdravotní stav nevyžadoval pobyt v nemocnici, ani další akutní vyšetření. Tedy skončil proces, za který plně odpovídá nemocnice a pacientka se tedy mohla vrátit zpět do svého domova,“ uvedl ve svém vyjádření.

Máte podobnou zkušenost? Napište nám na redakce@idnes.cz.

Nemocnice podle jeho slov nemá žádnou vlastní sanitní přepravu a není zodpovědná za transport pacientů. Má smlouvu s dopravní zdravotní službou Falck, která převoz pacientky zdržela. „Dopravně-zdravotní služba Falck byla opakovaně a důrazně urgována naším personálem,“ nastínil.

Během čekání byla pacientka podle Mrvy neustále pod kontrolou zdravotnického personálu. Na chodbě nemocnice byla, neboť by tak zablokovala ošetřování dalších čekajících pacientů.

Předseda představenstva uvedl, že pracovníci Falck nakonec starší ženu odvezli, ale následně se s ní do nemocnice vrátili. Pacientka nemocnice neměla údajně klíče od domu a příbuzným se nešlo dovolat. Dopravně-zdravotní služba ji převezla domů až po šesti hodinách.

„Náš personál se celou dobu opakovaně pokoušel spojit s příbuznými pacientky, bohužel dlouhou dobu bezvýsledně. V poskytování zdravotní a lékařské péče, ani ve snaze vrátit starou paní domů, jsme zcela jednoznačně nepochybili,“ sdělil Mrva.

Redakce iDNES.cz vyjádření dopravně zdravotní služby Falck zjišťuje.

V případě, že by si pacientka chtěla na postup v daný den stěžovat, bude se muset podle Mrvy obrátit na svou pojišťovnu a dopravní službu.

V komentářích pod daným příspěvkem se objevily informace o tom, že takové zacházení v nemocnici je vcelku normální. Obabi v komentářích také doplnila, že již podala podnět k přešetření. „Věřím, že normální je zcela jiný postup. Také mě zajímá, jak dlouho tam paní ještě ležela a zdali ji opravdu neohrozil zápal plic,“ uvedla.

Nedostatek personálu, nedostatek lůžek

Na problémy a někdy i neochotu lékařského personálu upozornil na začátku června dokument Infiltrace, Obchod se svědomím. Ten v první části představil příběhy tří lidí. Prvním z nich byl příběh Adámka, který po operaci mandlí skončil ve vigilním kómatu. Dokument představil také příběh těhotné ženy, jenž po postupu gynekologa přišla o dvě nenarozené děti, a ženy, která se marně snaží zjistit důvod náhlého úmrtí své matky. Zejména příběh malého chlapce vyvolal ve společnosti velký ohlas.

Na jeden z problémů nemocnic upozornily také na začátku roku Hospodářské noviny. Nemocnicím chybí zdravotní sestry a lůžka. Pacienti tak často leží na místech, kam nepatří - část i na chodbách. Podle České lékařské komory navíc v Česku chybí okolo dvou až tří tisíc doktorů.

Zákon o zdravotních službách ovšem mluví o tom, že pacient má právo na poskytnutí zdravotních služeb o náležité odborné úrovni. „Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,“ píše se v dokumentu.