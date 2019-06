Někteří lékaři hází svou vinu na celý systém, řekla režisérka Infiltrace

První část dokumentu Infiltrace ukázal příběh malého chlapce, který po operaci mandlí, která proběhla před dvěma lety, skončil ve vigilním kómatu. Případ osmiletého Adama mohli autoři zmapovat minutu po minutě díky záznamu z nemocniční kamery a nahrávce hovorů ze záchranné služby.



„Když chlapec začal krvácet, v nemocnici hned nastala panika. Proto si myslím, že kdokoliv by měl ten den službu, tak mohl udělat chybu. Ale nemůže být možné, aby nebyl k dispozici telefon na ošetřujícího lékaře. To bylo zásadní pochybení,“ uvedla Maixnerová.



Dodala, že někteří lékaři se rádi schovávají za systém nemocnice. „Mají tendenci házet svou vinu na celý systém,“ řekla režisérka.

Druhý příběh mluví o ženě, která po postupu gynekologa přišla o dvě nenarozené děti a má doživotně poškozenou imunitu. S gynekologem se žena soudí už šest let a zatím prohrává. Její lékařské zprávy totiž neobsahují žádnou zmínku o stížnostech na bolest.

Další žena se marně snaží zjistit důvod náhlého úmrtí své matky. Lékaři ženu stěžující si na bolest poslali domů s tím, že má natažený sval. O dva dny později ji záchranáři vezli do nemocnice znovu, ale žena zemřela.



„Původně jsme šli točit, jak se situace v nemocnicích posunula od roku 2004, kdy jsme natočili první díl pořadu. Reagovali jsme na různé stížnosti a postupně ta místa objížděli. S případy, o kterých jsme nyní točili, se už teď povětšinou nedá nic udělat. Důležité ale bylo na ně hlavně upozornit,“ uvedla v Rozstřelu režisérka.



Telefonáty „šmejdů“ rychle ukončete, radí režisérka

V pořadu došlo také na téma tzv. šmejdů ve zdravotnictví. „V současné době přešli na nové formy podnikání. Mají facebookové profily, maily, využívají telefonů, jsou šikovnější. Když byste ale chtěl natočit „svět“ šmejdů, bylo by to hodně těžké. Jsou totiž všude kolem nás. Na jejich podvodné nabídky dneska narazíme už vlastně všude,“ uvedla Maixnerová.

„Když mi ale někdo volá a něco nabízí, myslím si, že základem je uvědomit si, jestli ten produkt chci nebo nechci. A pokud si uvědomím, že ne, je třeba ten hovor hned ukončit. Aby s vámi nestihl začít manipulovat“, dodala.

Uvedla přitom, že neví, kde se ve šmejdech bere taková zloba. „Nerozumím tomu, proč to ti lidé dělají. Ubližovat slabším je podle mě naprosto zvrácené. Smutné je, že to není jen jeden případ,“ řekla režisérka.



Na závěr dodala, jaké vize má ohledně natáčení do budoucna. „V projektu (Infiltrace, pozn. red.) chci pokračovat i dál. Neexistuje totiž prostředí, do kterého by se nedalo infiltrovat,“ směje se Maixnerová.