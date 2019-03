Taháky Smetanovy Litomyšle vykoupili lidé během hodin, systém zazmatkoval

„V průběhu dopoledne došlo zhruba na dvacet minut k situaci, kdy prodejní systém Ticketportal uvolňoval část již uskutečněných rezervací zpět do prodeje,“ sdělil Tomáš Heinzel ze společnosti Ticketportal, který dohlížel na chod prodejního systému.



Ticketportalu se sice více než polovinu původních rezervací podařilo obnovit, v některých případech však už nemůže těm, co byli nejrychlejší, původní místa zaručit. „A za to se velmi omlouváme,“ dodal Tomáš Heinzel.

Zájemců o vstupenky, kterých se nepříjemnost dotkla, již společnost Ticketportal informovala skrze rozeslaný email. Přesto, kdo učinil v prvních hodinách předprodeje rezervaci, měl by si ji ve svém online účtu ve vlastním zájmu zkontrolovat.

Prodejní systém na Smetanovu Litomyšl prochází zatěžkávací zkouškou každoročně. Jen během první hodiny bylo prodáno 3427 vstupenek a dalších 7 tisíc jich bylo zarezervováno.

Podle předpokladu organizátorů byl největší zájem o Slavnostní zahajovací koncert, Velké finále nebo Koncert na přání - 3 Freeman Show v podání Ondřeje Brzobohatého, Ondřeje Brouska, Jana Kučery.

Vstupenky byly ve čtvrtek ráno rozebrány i na vystoupení Magdaleny Kožené, galakoncert Olgy Peretyatko, Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, muzikál Jesus Christ Superstar nebo představení herců, muzikantů, tanečníků a stepařů Tango na cestách. Zaplněn do posledního místa bude i piaristický chrám při koncertu barytonisty Adama Plachetky.

U těchto představení je pouze ikonka hlídacího psa, která zájemce o představení dostane do pořadníku čekajících rezervací a v okamžiku, kdy se nějaké rezervace vrátí, automaticky se čekatelům ve frontě přiřadí. Pes pohlídá maximálně čtyři vstupenky na jeden pořad. Jak upozorňují pořadatelé, nevyzvednuté rezervace z prvního dne předprodeje se budou vracet zpět 9. března o půlnoci.

Na většinu z jednačtyřiceti pořadů Smetanovy Litomyšle, která se uskuteční od 13. června do 7. července, je však vstupenek stále dost.

„Lidé by nám po těch letech měli více věřit a nebát se vyzkoušet i to, co předem neznají. Je ověřeno, že host, jehož pozveme na pořad, který by si sám nevybral, odchází nadšený. Nádvoří nádherného litomyšlského zámku s neopakovatelnou festivalovou atmosférou musí uhranout každého, ať se hraje, co se hraje,“ říká ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.