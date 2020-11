Na nedokončené singletracky se vydávají cyklisté, hrozí na nich nebezpečí

„Opakovaně upozorňujeme, že tratě zatím nejsou pro veřejnost přístupné. Na tratích nejsou vyznačeny směry pohybu, hrozí tak velké nebezpečí střetu cyklistů jedoucích proti sobě. V některých úsecích probíhá také těžba stromů. Cyklistům proto hrozí nebezpečí střetu s těžební technikou i s padajícími stromy,“ varuje nedočkavé cyklisty Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko, které je investorem projektu singletracků na české straně.

Horská služba hlásí, že zatím naštěstí nemusela zasahovat u vážnějších úrazů.

„V poslední době jsme na singletracích ošetřili tři úrazy lehčího rázu. Většinou šlo o cyklisty, kteří kvůli nedodělaným a nedosypaným cestám zajeli do rigolu a přelítli přes řídítka,“ řekl náčelník horské služby v Orlických horách Josef Hepnar.

Podle Fialy je technicky nemožné zamezit na lesní stezky vjezd. „Na tak rozlehlém území nemáte šanci. Lidé pásky buď strhnou, nebo je objedou. Navíc najet na tratě lze prakticky všude,“ dodal.

Pro cyklisty se singletracky otevřou v dubnu

Celá síť terénních stezek se má otevřít v dubnu, do té doby přibydou u cest značky, které upozorní jezdce na správný směr jízdy a případné nebezpečí v terénu. „Stihnout bychom to chtěli do konce roku, na jaro nám zůstane instalace informačních cedulí s mapami,“ sdělil Antonín Fiala.

Singletracky v okolí Suchého vrchu jsou součástí česko-polského projektu Singletrack Orlicko – Kladsko, který zahrnuje na obou stranách hranic více než 60 kilometrů nových terénních tratí.

Stezky na české straně včetně dvou parkovišť na Červenovodském sedle vyjdou na 21 milionů, Evropská unie zaplatí 14 milionů korun.