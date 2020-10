Zdobnice dokončuje nové traily v Orlických horách, aby přilákala turisty

Obec Zdobnice cílí na turisty novými singletracky, jež obec vybudovala díky evropské dotaci z česko-polského projektu Singletrack Glacensis.

„Potřebujeme do Zdobnice dostat nějaké lidi, v zimě máme lyžování, ale chtěli jsme i něco na léto. Proto jsme do toho šli,“ vysvětluje starosta Zdobnice Petr Novotný.

Areál pro bikery nabízí 10 kilometrů tras speciálně upravených od jednoduchých pro děti až po singletracky pro náročnější bikery. Součástí je také cvičný trail a pumptrack.

„Pořídili jsme v souladu s trendem nabíjecí stanici pro elektrokola, monitorovací stanici a stanici pro rychlou opravu kol svépomocí. To vše mohou návštěvníci využít zdarma, dobrovolný příspěvek na provoz je vítán,“ popisuje starosta.

S vybudováním areálu souhlasí i ochranáři ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory. Jde totiž o možnost nasměrovat turisty do míst, kde při sportování nepoškodí cennou přírodu, v okolí Zdobnice jde hlavně o podmáčená území.

„Značné úsilí jsme věnovali nalezení přijatelného trasování trailů. Kolegové z Lesů České republiky zase připomínkovali vedení trailů z pohledu lesnického hospodaření ve světle aktuálních kůrovcových těžeb a následného zalesňování. Myslím, že se podařilo najít schůdnou cestu, konečné řešení cenným částem místní přírody neublíží,“ říká Rudolf Remeš ze Správy CHKO Orlické hory.

Trasy jsou hotové, ale čekají na kolaudaci

Trasy jsou hotové od září, přístupové cesty však přetíná ochranná páska a upozornění, že oficiálně zůstávají zavřené. Plánované spuštění provozu na polovinu září musela obec odložit, protože nezískala kolaudační souhlas.

„Ukázalo se, že stavaři trasy postavili trochu jinde, než bylo v projektové dokumentaci. Mezitím totiž v lese vznikly oplocenky, takže bylo potřeba stezky posunout kousek vedle. Bohužel nyní vedou po jiných pozemcích, než jaké jsme s Lesy České republiky domluvili, takže musíme uzavřít novou smlouvu a vyřídit vynětí z lesního půdního fondu,“ vysvětluje potíže manažerka projektu Renata Šedová z administrátorské společnosti OHGS.

Podle ní se nejspíš dokumenty v letošním roce nestihnou vyřídit a areál se tak naplno otevře až na jaře. Bikeři však mohou už nyní vyrazit do dalších areálů, které vznikají pod značkou Singletrack Glacensis. Dohromady 60 kilometrů tras vzniklo v polské Spaloně a v Miedzygórze, další desítky kilometrů jsou v bike parku Peklák u České Třebové.



„Jsou v celkové délce přes 200 kilometrů a další vzniknou. Na české straně letos mezi Suchým vrchem a Bukovou horou a příští rok areál v Moravské Třebové. Mezi jednotlivými traily jsou značené cyklotrasy s logem projektu,“ doplňuje Šedová.

Dům přírody se zatím odkládá

Pro Zdobnici nejsou singletracky prvním pokusem, jak do obce, kde je nyní jen několik menších sjezdovek, přilákat turisty. Už před dvěma lety začala s přípravami na stavbu Domu přírody Orlických hor. Projekt společný s CHKO a rychnovským muzeem měl roky opuštěnou bývalou českou školu naproti zdobnickému kostelu přetvořit v návštěvnické centrum pohoří.

Podobná centra v posledních letech vyrostla v několika CHKO v Česku. Pro Zdobnici mělo jít o magnet, který měla ještě umocnit lávka v korunách stromů. Jenže nejprve narazila stavba lávky a pak i samotného Domu přírody. Proti lávce se postavili místní chalupáři, Dům přírody narazil na nedostatek peněz. Obec počítala s tím, že 90 procent získá z dotace.

„Jenže se ukázalo, že v dotačním programu už teď chybí peníze, takže jsme to odložili a čekáme, jestli budou nové dotační tituly a jaké budou podmínky. Pokud by byla dotace třeba jen 70 procent, už je to pro nás passé,“ zdůrazňuje starosta.

Obec hospodaří s rozpočtem zhruba 6,5 milionu korun. Přitom jen do projektů na přestavbu bývalé školy vložila zhruba 3 miliony. Nejprve tam chtěla postavit byty, pak ucítila šanci na dotaci pro Dům přírody. Naděje na jeho realizaci se však nevzdává, počítá i s lávkou na protější svah, která nabídne pohled do korun stromů. Nejprve však radnice musí schválit změnu územního plánu.