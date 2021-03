Krádež řepky pro slepice vyjde muže na tisíce

Majitel pole na zloděje narazil náhodou a škodu na posekané řepce vyčíslil na pět tisíc.



„Muži, kterého přistihl, jak kosou řepku seká, na místě nabízel možnost, jak krádež bez šetření policistů a úřadů vyřešit,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Majitel zloději navrhl, že si může čerstvě nasekané krmivo pro slepice od majitele koupit. To by možná zlodějíček zvažoval, kdyby si za tašku nasekaného krmení řekl sumu v řádu stokorun. Ke smíru ovšem měla vést suma čtyři tisíce. A to bylo pro muže, který sklízel na cizím, nepřijatelné.



„I majitel pole samozřejmě ví, že čtyři tisíce za tašku „trávy“ jsou skutečně vysoká cena. Ale na dotaz, proč se nespokojil třeba se stokorunou, uvedl, že takových osob, co věčně bez dovolení kosí či trhají jeho úrodu, je spousta. Pokud by každému mávnutím rukou umožnil odvézt to, co si naloží, sám by do stodoly na konci sezony téměř nic neuskladnil,“ uvedla Maturová.

Jenže taška krmení pro pár slepic se tak zloději prodraží i přesto, že majiteli pole zaplatit odmítl. Policie totiž věc řeší jako přestupek proti majetku.



„I kvůli posekání kousku pole, zhruba 4m2, tak hrozí několikatisícová pokuta,“ uzavřela Maturová.