Pohled, nebo Pohleď? Hoch spletl název a místo k babičce dojel na Vysočinu

Devítiletý chlapec se ztratil v úterý odpoledne cestou k babičce. Školák měl dojet do obce Pohled na Chrudimsku, jenže nastoupil do autobusu, který ho dovezl do obce Pohleď na Vysočině.