Svitavy sklidily kritiku za přesunutí psího útulku, ještě není hotový

Když se mezi svátky na sociálních sítích objevily fotografie nově plánovaného psího útulku ve Svitavách, lidé v komentářích neskrývali nad rozbahněným pozemkem s několika venkovními kotci zděšení.

„Nechápu, jak pro toto někdo mohl hlasovat, když kvalitní útulek funguje pár kilometrů od Svitav,“ napsal třeba Robert Peterka.



„To nemůže město myslet vážně. To je naprosto nepochopitelné a nevyhovující, chudáci pejsci,“ uvedla v podobném duchu Romana Pavlů.

„Já vůbec nechápu, kam se poděl zdravý rozum, ničit něco, co jste roky budovali, co funguje…,“ podpořila Eva Martínková svým příspěvkem záchrannou stanici a psí útulek ve Vendolí, do něhož město Svitavy více než 15 let umísťovalo opuštěné a zatoulané psy.

Do loňského roku zaběhlá zvířata ze Svitav nacházela útočiště ve vendolském útulku, kam je vozili strážníci. V zastřešených odvětrávaných prostorách mělo město k dispozici devět kotců s vytápěnými psími boudami.

Tomu je však konec. Vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš těsně před Vánocemi předal svitavským radním materiál schvalující přesun psího útulku do prostor kynologického cvičiště v Lačnově. S koncem starého roku totiž vypršela smlouva s psím útulkem ve Vendolí.

„Město Svitavy má od roku 2006 zajištěnu péči o opuštěné psy prostřednictvím služeb základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zelené Vendolí. Stávající smlouva je uzavřena s platností do konce letošního roku. Provozovatel útulku o prodloužení účinnosti smlouvy nepožádal,“ stojí v důvodové zprávě z 21. prosince.

Útulek vede s městem spor, kdo měl dohodu prodloužit

Šéf Záchranné stanice Zelené Vendolí, kde funguje psí útulek i pro ostatní města a obce, se proti vyjádření svitavských úředníků ohradil.

„Je zcela v kompetenci odboru životního prostředí, jak rozhodne o umísťování psů. Zvláštní ale je, že jsme nebyli vyrozuměni, že u nás psí útulek pro město Svitavy končí. Zpráva proběhla pouze na webu města a sociálních sítích. Je to zvláštní jednání úřadu. Nikdy nepřišla výtka, že by s námi město nebylo spokojeno, žádná kontrola, nic,“ řekl provozovatel záchranné stanice Josef Zelený. Podle něj není pravda, že by ochránci přírody o prodloužení smlouvy platné do konce minulého roku nepožádali.

„Město Svitavy vystavuje smlouvu na určité období, stanovuje podmínky smlouvy a dává poskytovateli služby k podpisu. Pokud smlouvu neuzavře znovu nebo neprodlouží dodatkem, nemá o uzavření již zájem. Není tedy pravdou, že jsme něco neprodloužili my,“ uvedl Zelený.

Jak se mohl redaktor MF DNES na počátku roku přesvědčit, nový útulek na první pohled nevypadal, že by měl plnit svoji funkci. Menší areál za kynologickým cvičištěm při jeho návštěvě neměl v provozu vodovodní ani elektrickou přípojku, neboť kabely a hadice zatím trčely pouze ze země. Pozemek ani nebyl oddělen od vysloužilých kotců kynologického cvičiště.

Technika zapadla s buňkou pro choulostivější psy

Vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš odmítá, že by rozhodnutí přestěhovat útulek z Vendolí do Svitav bylo ušito horkou jehlou. Úředníci se prý možnostmi, jak péči o opuštěné psy odchycené na území města řešit, zabývali dlouhodobě.

„Útulek je z větší části hotový. Nejsem rád, že se nám ho nepodařilo dokončit do konce roku. Patřičné kroky k novému útulku jsme zahájili už v září. Protáhlo se nám stavební řízení kvůli vyjádření správců sítí. Už před Vánoci jsme do útulku vezli vytápěnou buňku pro choulostivější psy, která bude zároveň sloužit jako sklad krmiv a hygienických potřeb. Technika nám ale zapadla v rozbahněném terénu,“ popsal Marek Antoš s tím, že kromě buňky chybí dokončit také oplocení.

Kromě plochy na venčení psů bude oplocena další část s příjmovým kotcem. To vše za téměř půl milionu korun.

„Kdyby byl problém v současné době s umístěním zatoulaných psů, jsme domluveni se psím útulkem v Lanškrouně, který se o psy postará,“ mírní Antoš obavy, co bude s pejsky, které městská policie na území města odchytí v lednu.

Město už má zažádáno o registraci nového útulku u krajské veterinární správy. Tento týden má proběhnout schůzka s veterináři, kteří v souvislosti s dosud neotevřeným útulkem museli řešit i první stížnost.

„Mezi svátky nám přišla stížnost na nevyhovující podmínky pro psy. Ověřovala jsem si, že tam žádní psi zatím umístěni nejsou. Nebyla dokončena registrace. Než se tam psi nastěhují, zkontrolujeme všechny patřičné náležitosti,“ řekla vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat Krajské veterinární správy v Pardubicích Jaroslava Sobková.

Město si od nového útulku slibuje, že ušetří. Ve Vendolí dosud za jednoho psa platilo 90 korun za den plus cesty strážníků do pět kilometrů vzdáleného Vendolí.

„Po všech potřebných kalkulacích jsme došli k závěru, že ročně na provozu městského útulku přesunutím do Lačnova ušetříme minimálně sto tisíc korun,“ řekl starosta Svitav David Šimek.