Plány pardubických radních na čtyři roky: klíčový je most přes Labe

Žádná překvapení, žádné větší nové akce. Pardubičtí radní podle svého programového prohlášení chtějí v následujících čtyřech letech hlavně dotáhnout už započaté projekty. Vlastně jediným „skutečně“ jejich plánem, který lze označit za zásadní, je výměna zničeného mostu kapitána Bartoše.

„To je nyní jednoznačně moje priorita. Za chvíli mne čeká na dané téma další důležitá schůzka. Musíme rozhodnout, zda koupíme mostní provizorium, nebo si ho pronajmeme. Bez něho stavba nového mostu nemůže začít,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO.

Největší úkol tak stávající vládnoucí garnituře spadl vlastně na hlavu. Že most, jehož základy byly postaveny hluboko v 19. století, je na tom velmi špatně, se radní dozvěděli až těsně po volbách.

Ostatní věci z programového prohlášení nelze označit za překvapení. Mezi investicemi vévodí dokončení Terminálu B a také dostavba nových zastávek u univerzity. Oba projekty už spějí ke svému konci. Už letos by pak měla začít i stavba Terminálu Jih, který bude na jižní straně železničního koridoru. Ovšem politici právě u této stavby hledají možné úspory.

Klíčové projekty do roku 2026 Dokončení Terminálu B

Začátek stavby Terminálu Jih

Nová škola v kasárnách TGM

Rozšíření školky v Teplého ulici

Stavba nového mostu kpt. Bartoše

Oprava Brány borců

Parkovací dům u enteria areny

Oprava basketbalové haly Dukla

Energetický dispečink

Nový územní plán města

Rozšíření služby Senior taxi

Zachování výše daně z nemovitosti

Zachování podpory kultury

Stop privatizaci městských bytů

Digitalizace veřejné správy

„Původně navržená kapacita parkovacího domu, který má být u Terminálu Jih, byla 480 aut. Nyní zvažujeme, že ji přece jen o něco snížíme. Také se zabýváme tím, zda by šlo nahradit drahou železobetonovou stavbu levnější montovanou konstrukcí. Brzy padne rozhodnutí. V každém případě projekt chceme začít letos s tím, že největší stavební práce se uskuteční příští rok,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

V plánu jsou i další menší stavby. Stavět se má parkovací dům na dohled hokejové arény a fotbalového stadionu. Za zmínku stojí také oprava Brány borců, která nyní vypadá vedle moderního fotbalového stánku jako ošklivá vzpomínka na roky chátrající Letní stadion. „To je neudržitelné, s tím musíme něco dělat,“ dodal Nadrchal.

Co se týká ekologie a životního prostředí, tak radní chtějí co nejdříve zvelebit bývalý vojenský prostor Červeňák. V plánu je také více zeleně přímo v ulicích. „Chceme dostat květiny rozumným způsobem i třeba na třídu Míru nebo Pernštýnské náměstí,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO. „Jednu velkou změnu chystáme i v odpadovém hospodářství. Chceme spustit systém sběru tříděného odpadu door to door. To by mělo mít dva efekty. Jednak, když odpad povezeme přímo od dveří obyvatel, měl by mít větší kvalitu, a také nebude nutné všude mít barevné kontejnery,“ dodala Klčová.

Radní celkem logicky chtějí více investovat i do energetických úspor, se kterými by měl pomoci centrální dispečink. Ten bude hlídat spotřebu vody či elektřiny v budovách města včetně škol.

„Na základě analýzy spotřeby energie a energeticky úsporných opatření zahájíme pilotní projekt na objektech škol s energetickým dispečinkem. Nejprve chceme zavést úspory energií například formou kompletní výměny svítidel za ledková nebo zapojením alternativních zdrojů vytápění na dvou objektech, které budou modelovým podkladem pro další úspory na dalších objektech škol a školských zařízení,“ doplnil náměstek primátora a strážce městské pokladny Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD).

A politici věří, že se jim povede dotáhnout i přijetí nového územního plánu, který měl být podle původních odhadů hotový v roce 2015. „Chci věřit, že se to příští rok povede. Bohužel na podzim musíme uspořádat další veřejné projednání plánu, to celou věc zase zdrží,“ řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).