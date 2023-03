V Pardubicích se blíží konec značky Spolu. Projekt ztratil smysl, říká zastupitel

„Tento krok se společnou koalicí Spolu jsme dělali hlavně proto, abychom vládli, abychom byli v radniční koalici. To se nám nakonec nepovedlo, a tak tento projekt vlastně ztratil smysl. Je to překonané,“ uvedl starosta Dubiny a dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Vítězslav Štěpánek.

On sám ve třetím pardubickém obvodě kandidoval jen za ODS. Není tak těžké odhadnout, že mu plánovaná změna ani tak moc nevadí. „Byl jsem od začátku proti společné kandidátce. Ale pochopil jsem, že doba si to vyžaduje, tak jsem proti tomu nešel. Nyní se tak trochu ukazuje, že jsem měl pravdu,“ doplnil Štěpánek.

Asi nikoho moc nepřekvapí, že návrh na odsunutí značky Spolu přichází právě z Modrého domu, kde má pardubická ODS svou centrálu. Menší strany by společnou koalici chtěly spíše udržet. „Máte pravdu, je to na návrh ODS. Ještě to není úplně definitivní, ale směřuje to ke konci. Nicméně všechny strany budou i nadále úzce spolupracovat. Například budeme mít společná jednání před zastupitelstvem, i když už každý budeme mít svůj vlastní klub,“ uvedl zastupitel za TOP 09 Ondřej Müller.

Podle něj mohly v ukončení těsnější spolupráce hrát roli krajské volby, které se konají příští rok na podzim. „Vzhledem k tomu, že lidovci mají na krajské úrovni dlouhodobě úspěšnou značku Koalice pro Pardubický kraj, tak by společná kandidátka stejně asi nevznikla,“ uvedl Ondřej Müller a dodal, že zřejmě do svého klubu přiberou na radnici jediného lidoveckého zastupitele Víta Ulrycha: „Máme spolu výborné vztahy, to platí i pro kolegy z ODS. Ti se nyní rozhodli pro tuto změnu. V zásadě bude největší změnou to, že u našich jmen při zasedání zastupitelstva nebude svítit název Spolu, ale našich domovských stran.“

Koalice Spolu tak končí v krajském města poměrně neúspěšně. V komunálních volbách skončila druhá za ANO a hned po sečtení hlasů se zdálo, že s Babišovou stranou bude na radnici pokračovat v koalici. Jenže pak se jednání zadrhla a nakonec koalice Spolu putovala do opozičních lavic.

Změna koalici neovlivní

A poměrně výraznou stopu v tom mohl sehrát fakt, že především zástupci TOP 09 ani někteří členové ODS nechtěli s ANO spolupracovat. To by se nyní mohlo změnit. Současná radniční koalice ve složení ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice na pardubickém magistrátu vládne s nejmenší možnou většinou jediného hlasu.

„Nic takového v tom není. Žádné změny ve složení radniční koalice nejsou ve hře. Spíše nám jde o to, aby značka ODS byla více vidět,“ uvedl dobře informovaný zdroj z okolí ODS, který si však nepřeje být v této souvislosti jmenován.

Na vznik koalic Spolu v krajských městech a v Praze přesně před rokem tlačily špičky vládních stran. Spolupráce se jim totiž osvědčila během voleb do parlamentu, ve kterých díky spojení získaly vítězství a premiérský post pro Petra Fialu z ODS k tomu.

Jenže už v době, kdy se vše v Pardubicích rodilo, právě z ODS zaznívala na projekt největší kritika. Pak spolupráci brzdily neshody mezi lidovci a topkaři, kteří se už před tím zavázali k tomu, že budou kandidovat společně s Piráty. Ti nakonec o partnera přišli.

„Všechny strany byly pod velkým tlakem pražských centrál, aby koalice Spolu v Pardubicích vznikla. Nebereme to proto osobně. Z určitého pohledu jsme vlastně rádi, do voleb tedy půjdeme sami s podporou Strany zelených, se kterou spolupracujeme dlouhodobě,“ řekl loni v dubnu předseda zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa.