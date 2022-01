Práce z domu zabrzdila výstavbu většího sídla pojišťovny v Pardubicích

Pojišťovna dlouhodobě plánovala výstavbu nového administrativního centra na volné ploše po továrně lidově přezdívané Prokopka. Těsně před pandemií se už zdálo, že je stavba u Palackého třídy na spadnutí.

„V druhé polovině tohoto roku ČSOB Pojišťovna odhalí své plány na její podobu široké veřejnosti. Koncept nové budovy počítá s využitelností jen pro potřeby skupiny ČSOB,“ uvedl v červnu roku 2019 mluvčí pojišťovny Petr Milata s tím, že projekt nikdy nepočítal se sdílením nové budovy s nějakým větším subjektem. „Můžeme se ale s někým podělit o pozemek, který určitě sami nevyužijeme celý,“ doplnil tehdy.

Žádný návrh však úspěšná firma dodnes veřejně nepředstavila a momentálně není vůbec jasné, jestli v dohledné době vůbec představí. Kvůli covidu a lidem pracujícím z domova je totiž v prosklené centrále naproti Paláci Pardubice rázem místa dost.

„Pandemie covidu-19 nás dostala do nové situace. Je zřejmé, že ovlivní nejen současný, ale i budoucí pohled na organizaci práce, pracovní metody a styly, a v důsledku toho také nároky na vybavení a uspořádání pracovního prostředí, jeho sdílení a bezesporu i práci z domu. To v důsledku bude ovlivňovat i celkovou potřebu kancelářských pracovních prostor,“ uvedl nyní mluvčí Milata pro MF DNES.

Z jeho dalších slov je patrné, že pojišťovna může ve svých současných prostorech zůstat ještě dlouho. „Z tohoto důvodu se ČSOB Pojišťovna rozhodla odložit nyní další práce na projektu pardubické budovy a zpracovat analýzu střednědobých a dlouhodobých potřeb právě s ohledem na budoucí pracovní trendy,“ sdělil Milata.

Námluvy s radnicí v roce 2017 skončily krachem

Stačilo přitom málo, a firma už dávno mířila do nového. V prosinci 2017 totiž pardubičtí zastupitelé hlasovali o tom, zda současné sídlo ČSOB Pojišťovny město koupí a zřídí v něm svou novou radnici. Plán měl tehdy silnou podporu hlavně u politiků z hnutí ANO.

„Využijme té příležitosti, objekt je dostatečně kapacitně vybaven parkovacími místy. Devadesát procent jich budeme moci nabídnout veřejnosti k parkování zdarma,“ uvedl před hlasováním primátor Martin Charvát ze zmíněného hnutí.

Nakonec chyběly pouhé tři hlasy. Ty nedodali třeba zástupci opozičních Pardubáků, podle kterých by bylo chybou kupovat zhruba dvacet let starou budovu.

„Jezdíme v trabantu a někdo nám nabídl ojetou škodovku. To je vždy změna k lepšímu. Chceme tu výměnu udělat, anebo si koupit nové auto, které jezdí za úplně jiné náklady a chová se úplně jinak v zatáčkách?“ řekl jejich lídr František Brendl.

ČSOB Pojišťovna chtěla dům prodat Pardubicím v roce 2018, ale s tím, že by jej hned neopouštěla. V praxi by to vypadalo tak, že maximálně do roku 2023 by pojišťovna platila městu nájem 20 milionů korun ročně. Pořizovací cena stavby, odhadovaná tehdy na 300 milionů korun, by tak během několika let mohla spadnout.