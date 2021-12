Oprava pardubické Palackého třídy může spolykat miliardu, město shání dotace

Je to velmi ambiciózní plán. Navíc složitě proveditelný a také velmi drahý. I proto politici už dopředu hlásí, že pokud se někdy do opravy Palackého třídy pustí, tak ji budou přetvářet na etapy.

Nicméně je zjevné, že současní radní myslí obří projekt vážně. „Začneme připravovat projektovou dokumentaci. Ta se bude týkat celé délky třídy,“ řekl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Dnešní pohled na jednu z hlavních pardubických ulic není právě povznášející. Zastaralý mobiliář, navíc splácaný z mnoha různých druhů, popraskané chodníky, temná místa, která rádi vyhledávají lidé bez domova ke konzumaci alkoholu i k jiným činnostem.

„Prostor je zanedbaný. Roky se přidávaly další a další nánosy, další věci, ale staré se neodstraňovaly. Bude to takový úklid,“ řekl nedávno architekt a urbanista Igor Marko, který pro město zpracoval vizi přeměny.

Ovšem termín spuštění stavby je zatím v nedohlednu. A to hlavně kvůli obvyklému problému, kterým jsou peníze.

„Kdybychom to nyní dělali celé a najednou, tak by přestavba ulice vyšla na zhruba 600 až 900 milionů korun. To není v současných finančních možnostech města. Chceme mít tak připravený projekt a budeme čekat na možnost dotací,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Bez dotací to zřejmě nepůjde

To potvrzuje i primátor Charvát, podle kterého navíc bude nutné stavbu dělat na etapy i z čistě praktického hlediska. Dopravní situace v centru města by totiž celkovou mnohaměsíční uzavírku neunesla.

„Nakonec jsme se jako politici rozhodli, že se vydáme návrhem celé revitalizace v územním řízení. Budeme prosazovat možnost etap, aby kdykoliv podle finančních možností a dotačních příležitostí jsme byli schopni část projektu vyjmout a začít revitalizovat,“ uvedl Martin Charvát pro ČTK.

Domy na Palackého třídě pocházejí převážně z přelomu 60. a 70. let minulého století. Výstavbě předcházely demolice starší zástavby, ulice je od té doby širší.

Urbanistická proměna má pobyt na třídě zpříjemnit, nové budou povrchy chodníků a vedení cyklostezky. Kvalitnější by měl být mobiliář s lavičkami a stojany na kola, mohlo by vzniknout dětské hřiště, kavárny s venkovními zahrádkami a vodní prvek. Prostor zkultivuje také obnovené stromořadí, které má být nově po obou stranách ulice.

„Náklady na revitalizaci budou vysoké i kvůli tomu, že úpravy zasáhnou také všechny inženýrské sítě včetně kanalizace,“ dodal Kvaš.

Navíc se má narovnávat silnice, v plánu je přeložení trakcí MHD. Radní také musí počítat s tím, že v budoucnu budou v území působit developeři a firmy, kteří mají vedle třídy své pozemky. Například ČSOB Pojišťovna nebo Pivovar Pardubice.

Na místě bývalého lihovaru naproti nádraží má budovat velké obchodní centrum s dalšími službami včetně hotelu firma Redstone Real Estate, v budoucnu zmizí i autobusové nádraží, které patří zase firmě Redstone House.

Město počítá s úpravami třídy postupně, trvat by měly až deset let, finální návrh záměru budou zastupitelé schvalovat do konce roku. „Budeme monitorovat evropské dotace, přemýšlíme, že zkusíme znovu oslovit švýcarské fondy, pokud budou vypsané,“ dodal primátor.