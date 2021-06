Případ neošetřeného muže s covidem, který později zemřel, policie odložila

Policie odložila vyšetřování případu muže, kterého loni neošetřili na infekčním oddělení Pardubické nemocnice, kam přijel s nákazou koronavirem. Poté, co byl poslán do nemocnice v Čáslavi, se jeho začal zhoršovat a navzdory podání remdesiviru po převozu do pražské Nemocnice Na Bulovce zemřel.