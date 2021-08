Oprava nadjezdu u pardubické nemocnice se protáhne, možná až do jara

Každý, kdo pravidelně jezdí kolem nadjezdu Kyjevská, si musí říct jediné: tohle není běžná rekonstrukce mostu.

Část přemostění na čas úplně zmizela, místy to vypadá, jako že se nadjezd staví znova. A vůbec celé staveniště nepůsobí dojmem, že by mělo být za dva měsíce hotovo.

„Upřímně řečeno si neumím představit, že by se tam v listopadu mělo jezdit, tak jak bylo původně domluveno,“ uvedl radní a šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Poprvé se o větších komplikacích při nákladné opravě za čtvrt miliardy mluvilo na jaře.

„Vyřešili jsme azbest a máme pro změnu chloridy. Vlivem dlouhodobého zatékání vody a v zimě i vody se solí je ve sloupech zvýšený obsah chloridu,“ uvedl koncem května náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Tehdy se však ještě zdálo, že případné odsunutí otevření mostu nedaleko pardubické nemocnice nebude nijak dramatické.

„Harmonogram se neustále mění, zatím držíme rok, co se týče délky celkové stavby. Stavebník ale chce prodloužit dobu výluky pro auta a požádal, aby byla mostovka otevřena déle než v listopadu,“ řekl nedávno Kvaš, který je nyní na zahraniční dovolené a na aktuální dotaz redakce MF DNES poslaný SMS zprávou nereagoval.

Nicméně momentálně jsou na stole podle všeho mnohem dramatičtější scénáře než před pár měsíci. Podle některých odhadů může být most zavřený ještě tři čtvrtě roku.

„Je to zatím neoficiální. Hledají se řešení, ale už jsem slyšel termíny otevření mostu, které se týkaly dubna nebo května 2022. To by bylo prodloužení zhruba o půl roku a nám by to logicky přineslo problémy a vícenáklady na objízdné trasy,“ uvedl Pelikán s tím, že vozy MHD musí najezdit tisíce kilometrů navíc, aby zavřený most objely.

Problémy s opravou mostu postaveného v roce 1964 vypukly prakticky hned na startu demoličních prací. V konstrukcích se totiž objevil zdravotně velmi závadný azbest.

„Azbest už byl odstraněn, odvezen a ekologicky zlikvidován. Postupovalo se podle pravidel, která dala krajská hygienická stanice. Problém už je za námi, ale zastavil na několik týdnů jiné práce na mostu,“ uvedl Petr Kvaš.

Postup prací logicky také komplikuje to, že most vede nad frekventovanou silnicí a hlavně železničním koridorem.

„Případné výluky není vůbec snadné dohodnout. Zatím se zdá, že jich bude potřeba více, než se původně zdálo. Celé to navíc musíme koordinovat s opravou železničního uzlu Pardubice, která také tu a tam potřebuje uzavřít alespoň částečně železniční koridor,“ doplnil Tomáš Pelikán.

Most se začal opravovat na začátku března. Jeho zavření je nepříjemné hlavně pro obyvatele Pardubiček a pak také pro lidi, kteří musí do nemocnice.

Sanitky sice mohou dočasně využívat dřevěný mostek přes Chrudimku na Vinici, ale ostatní musí jet objížďkou přes Dašickou ulici nebo přes Nemošice.

„Nebudu zastírat, že tato uzávěra přinese městu a jeho obyvatelům značné komplikace. Není však jiné řešení, most se bez uzavírky opravit nedá a každý, kdo tudy jezdí, ví, že oprava je skutečně nutná. Věřím, že to většina lidí pochopí, a prosím o trpělivost,“ řekl na začátku rekonstrukce primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO s tím, že práce měly vyjít na 230 milionů korun.