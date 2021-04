Nová firma Metrostavu vyhrála neprávem, tvrdí konkurence. Obchvat Kojic je ohrožen

Stavba obchvatu Kojic s největší pravděpodobností v květnu nezačne. Krajští radní totiž minulý týden zrušili své původní rozhodnutí o tom, že soutěž na vybudování silnice vyhrálo sdružení firem Metrostav Infrastructure a Chládek a Tintěra Pardubice.

Vyhověli tak námitce skupiny vedené společností Sovis CZ, která skončila v tendru druhá a stěžovala si, že vítěz neprokázal technickou kvalifikaci. Komise nyní bude nabídky posuzovat znovu. Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš (ODS) uvedl, že původně vybraný vítěz musí lépe doložit reference.

„Je to nepříjemná komplikace. Vyzvali jsme je, aby doplnili reference, vylepšili je. Nyní čekáme na to, co nám pošlou. Poté to znovu vyhodnotíme,“ uvedl Kortyš.

Budoucí tři kilometry dlouhou komunikaci, kterou chtěl vítěz postavit za 232 milionů korun bez daně, ohrožují zmatky kolem stavební skupiny Metrostav.

Ta má královéhradeckým krajským soudem zatím nepravomocně zakázánu účast na veřejných zakázkách na dalších šest let kvůli machinacím při modernizaci Hotelu Bohemia v Chrudimi.

Další soud, tentokrát v souvislosti s kauzou Davida Ratha, firmě rovněž nepravomocně zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Firma převedla svoji čtvrtou divizi zabývající se stavbou silnic na společnost Metrostav Infrastructure, která se do loňského dubna jmenovala MVE Štětí. S novým názvem nyní vítězí v tendrech s nízkými cenami.

Spor je nyní veden o to, zda má tato „nová stavební firma“ dostatečné reference. Konkurence tvrdí, že nikoliv, a pravidelně se odvolává proti výsledkům soutěží, v nichž Metrostav Infrastructure vyhrál, ať už je pořádají jednotlivé kraje, nebo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Například radní Kraje Vysočina letos v březnu zrušili veřejnou zakázku na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který původně vyhrála společnost Metrostav Infrastructure.

ŘSD nyní zase řeší, za vybere na stavbu D3 Třebonín–Kaplice nabídku stejné firmy, která podala podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nejvýhodnější nabídku ve výši 1 877,8 milionu korun, což bylo zhruba 79 procent předpokládané ceny.

Klíčové bude, jak se k manévru Metrostavu vyjádří Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), případně soud. Do té doby ale bude panovat velká nejistota, zda Metrostav Infrastructure má dostatečné reference a může získat zakázky, o které usiluje, anebo ne.

Radní Pardubického kraje dostali zatím od úředníků radu vzít námitku společnosti Sovis CZ vážně, protože jinak by se celá věc automaticky přesunula na stůl antimonopolního úřadu.

„Taková situace by však průběh zadávacího řízení neúměrně zdržela, neboť řízení u ÚOHS v prvním stupni trvá běžně okolo 60 dnů,“ napsali úředníci v důvodové zprávě politikům.

„Námitku jsme přijali, nechali je reference doplnit a příští týden půjde celá věc opět do rady, která by měla rozhodnout. A pak budeme čekat, zda to někdo nenapadne,“ uvedl Kortyš.

Nová silnice má vést podél železničního koridoru. Za obcí se napojí na stávající komunikaci směr Chvaletice, kde přejde na obchvat Chvaletic. Vozovka se rozšíří na 9,5 metru.

„Součástí stavby jsou mimo jiné úpravy navazujících místních komunikací, přeložky chodníků, přeložky společných stezek pro chodce a cyklisty, nové chodníky, veřejné osvětlení a protihlukové stěny,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL).