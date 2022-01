Svitavy si na nový nemocniční pavilon počkají, přednost dostane záchranka

Je to takřka dvacet let, co se Svitavská nemocnice dočkala za 320 milionů nového pavilonu akutní medicíny s operačními sály. Na rekonstrukci od té doby čeká celý navazující vnitroblok lůžkových oddělení interny, chirurgie a porodnice.

„Doba ukázala se, že nemocnice potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci a jeden nový pavilon otevřený před lety to nespasí. Když projektanti začali dělat studie, jak pro nemocnici využít omezené území ve středu města, lepší řešení než vystavět zcela nový pavilon nenašli,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Studie počítá s přístavbou multioborového pavilonu s centrálním příjmem, kde je dnes výjezdní stanoviště zdravotnické záchranné služby (ZZS). Až poté dojde ke zbourání budov z 19. století, kde jsou lůžková oddělení.

„Výstavba pavilonu B akutní medicíny na půdorysu dnešní ZZS spojené s budovou A je v odhadované ceně 272,94 milionu korun. K tomu je ale zapotřebí nejprve přesunout stanoviště ZZS do nových prostor,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

K přesunu výjezdního stanoviště záchranky za město má dojít poměrně brzy. Už na jaře příštího roku by mělo začít růst u budoucího obchvatu na křižovatce s výpadovkou na Moravskou Třebovou. Vyjde na zhruba 75 milionů korun a na rozdíl od dosud nově otvíraných stanovišť bude mít svitavská základna nejvíce zásahových vozidel se sedmi garážovými místy a školicím střediskem.

Přesun záchranky dokončí v roce 2024

„V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, která by měla být dokončena do druhé poloviny března. V letošním roce bychom podávali žádost o dotaci a realizace nové ZZS by měla započít v dubnu příštího roku,“ dodala Matoušková s tím, že na podzim 2024 by mělo být hotovo.

Stavba nového centrálního příjmu, která poté v areálu nemocnice začne, počítá i s rekonstrukcí již jednou modernizovaného navazujícího vstupního objektu, kde v přízemí vznikne příjmová část s chirurgickou vyšetřovnou, recepcí, zákrokovými sály a sádrovnou.

Nové mají být odběrové vyšetřovny i hygienické zázemí pro pacienty. To vše za více než 15 milionů.

„Trvá to dlouho, ale přípravy jedou. Poté dojde ke zbourání křídla, kde jsou dnes lůžková oddělení, a výstavba nového. Nejdříve však musí stát multioborový pavilon,“ dodal starosta Svitav k nemocnici, která na východě kraje spolu s Orlickoústeckou nemocnicí tvoří páteřní síť akutní péče s celkovou spádovostí pro zhruba 200 tisíc lidí.

K velké investici dojde ve svitavském špitálu už letos. Pardubický kraj uspěl s žádostí o finance z evropského programu REACT EU na rekonstrukci zázemí pro společný lůžkový fond intenzivní péče a ARO.

„Rada Pardubického kraje na svém jednání schválila zahájení výběrového řízení na úpravu zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor. Předpokládané náklady stavebních prací podle projektové dokumentace činí necelých 43 milionů korun včetně daně,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Stavba má být zahájena letos v květnu tak, aby se vše stihlo do konce roku. Vše bude probíhat za plného provozu nemocnice.

„Realizace je rozdělena do tří samostatných etap, které vychází z provozních potřeb nemocnice. Po dokončení každé z etap bude následovat stěhování pacientů do zrekonstruované části a dojde k uvolnění prostorů pro zahájení další etapy. Jde nám o to, abychom obzvláště v této době zajistili chod nemocnice jako takové,“ řekla Matoušková.

Ve výsledku počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Změna dispozice umožní pružnou práci s velikostí oddělení, zjednoduší logistiku přepravy pacientů na operační sály a nově bude možná i jednodenní péče na lůžku oddělena od hospitalizačních provozů.

„Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o tři lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu. Prostor bude získán přemístěním dospávacího pokoje k operačním sálům,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.