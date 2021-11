Kraj získá z EU přes miliardu korun, půjdou na záchranku i do nemocnic

Pardubický kraj získal další peníze z programu REACT EU pro Českou republiku, který má zmírnit dopad epidemie covidu. Tentokrát obdrží příspěvek na výstavby výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě, na Seči a v Moravské Třebové.

Fondy pomohou také s nákupem čtrnácti sanitek. Celkově by dotace měla pokrýt až polovinu nákladů, které přesahují 160 milionů korun.

„Štěstí přeje připraveným. Do výzev programu REACT EU jsme připravili velké množství kvalitních projektů do zdravotnictví a sociálních služeb,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Příprava investic se vlekla, teď díky tomu jsou peníze z Unie

Většinu investic, na něž jdou peníze z nového evropského programu, by Pardubický kraj dělal v každém případě. Platí to pro nový centrální urgentní příjem Pardubické nemocnice, na který dá EU půl miliardy korun, i centrální příjem nemocnice v Ústí nad Orlicí.

Paradox je, že na dotace politici dosáhnou hlavně kvůli tomu, jak se příprava těchto investic vlekla. Ještě v roce 2017 kraj i nemocnice plánovaly, že nový pavilon Pardubické nemocnice se bude otevírat touto dobou a urgentní příjem v Ústí nad Orlicí bude pacientům dokonce už rok sloužit.

Co podpoří evropské dotace Výjezdové základny zdravotnické záchranné služby ve Vysokém Mýtě, na Seči, v Moravské Třebové + 14 sanitních vozidel.

Orlickoústecká nemocnice – výstavba pavilonu centrálního příjmu.

Pardubická nemocnice – výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu.

Chrudimská, Litomyšlská i Svitavská nemocnice – vybavení navazujících oborů na urgentní příjem druhého typu.

Pardubická nemocnice – vybavení pro onkologické pacienty, laboratorní vybavení.

Domov na zámku Bystré – rekonstrukce domu v Bystrém.

Nákup nových vozidel pro příspěvkové organizace kraje v oblasti sociálních služeb. Zdroj: Pardubický kraj

„V Pardubicích by se mělo začít stavět ve druhé polovině roku 2019 s dokončením v průběhu roku 2021,“ řekl tehdy generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.



Ve skutečnosti se pavilon v Ústí nyní dokončuje, stavba v Pardubicích je na začátku.

Díky zpoždění se obě stavby trefily do dotačních podmínek. Část peněz z Unie jde i do zbylých tří nemocnic v Chrudimi, Litomyšli a ve Svitavách – na to vše bude dotace za 920 milionů korun.

To jsou pro Pardubický kraj, který patří k chudším regionům a letos počítá s daňovými příjmy ve výši 4,3 miliardy korun, velké peníze.

Podle krajského radního pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislava Valtra uspěl Pardubický kraj i s jinými žádostmi o dotace REACT EU. Například s projektem na pořízení vybavení pro onkologické pacienty v Pardubické nemocnici za 105 milionů korun nebo s plánem na pořízení laboratorního vybavení pro Pardubickou nemocnici za téměř 63 milionů korun.

„Do 101. výzvy jsme pak podali dva projekty, a to na rekonstrukci domu v Bystrém pro potřeby Domova na zámku Bystré a na nákup nových vozidel pro příspěvkové organizace kraje v oblasti sociálních služeb,“ uvedl Valtr.

Součet všech očekávaných dotací nyní u 13 projektů dosahuje 1,166 miliardy korun.

„Na začátku příštího roku bychom chtěli podat ještě žádost o dotaci ve výši 30 milionů korun na výstavbu domku v Rudolticích v rámci transformace Domova u studánky,“ uvedl hejtman.