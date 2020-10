Nemocnice v kraji prosí o pomoc, za chybějící personál uvítají kohokoliv

Přes přísná opatření mezi zaměstnance i pacienty Vysokomýtské nemocnice pronikla nákaza koronavirem. Doléčovací zařízení se, pokud jde o personál, ocitlo na hraně svých možností. Ředitel Vysokomýtské nemocnice Josef Pejchl požádal dobrovolníky, aby přišli pomoci.

Covid-19 v kraji Pardubice, Česká Třebová, Svitavy i Chrudim nadále patří mezi města Pardubického kraje, kde se počet aktuálně nakažených drží pod celorepublikovým průměrem. Na opačné straně žebříčku dominuje Hlinsko a Vysoké Mýto. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

V Pardubicích ve středu počet případů poprvé překročil hranici tisíc lidí, s počtem 136 covid pozitivních na deset tisíc obyvatel ale vykazuje krajské město podobná čísla jako Chrudim (140 na deset tisíc obyvatel), z větších měst Pardubického kraje mají lepší bilanci jen Svitavy (124) a Česká Třebová (113).

Ve Vysokém Mýtě, kde nákaza zasáhla i tamní nemocnici,bylo ve středu 316 aktivních případů na deset tisíc obyvatel. Situace není dobrá ani v Hlinsku (308), kde zaznamenali covid Domov seniorů Drachtinka . Nad republikovým průměrem je Litomyšl (243) a Ústí nad Orlicí (200).

Ministerstvo zdravotnictví během první vlny koronaviru odmítlo zveřejňovat počty nakažených podle obcí. Od poloviny října jsou ale data přístupná. ÚZIS údaje aktualizuje jednou denně a přístup k nim má každý.

„Cítím, že personálně to bude do dalších dnů problém. K dnešnímu dni máme na neschopence s covidem-19 dvě desítky našich zaměstnanců. I kdybychom se nacházeli v normálním stavu, máme dvě zdravotní sestry podstav. Jsme na hraně kapacit,“ řekl Pejchl.

Vysokomýtská nemocnice je za normálních okolností spádovým zdravotnickým zařízením, které zajišťuje jednodenní chirurgii, funguje tam několik ambulancí a na lůžkách oddělení následné péče leží pacienti, kteří přicházejí k doléčení z akutních lůžek krajských nemocnic. Jde hlavně o seniory nad 60 let, kteří patří k nejrizikovější skupině. Momentálně příspěvkové organizaci kraje chybí hlavně zdravotníci.

Z dvanácti lékařů leží doma s koronavirem dva lékaři, z 56 zdravotních sester a ošetřovatelů je nemocných dvanáct. Dva pacienty s covidem nemocnice přeložila na lůžka akutní péče v Litomyšli.

„Uvítáme kohokoliv, třeba i na vytírání chodeb. Máme na covid pozitivní i uklízečky,“ připomněl potřebu hygieny Pejchl.

Na výzvu ze začátku tohoto týdne už zareagovalo pět dobrovolníků.

„Jde o jednoho medika, dvě zdravotní sestry a dvě nezdravotnické dobrovolnice,“ těší zájem Josefa Pejchla, který dojednává i pomoc s mediky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Nemocnice následné péče funguje v jedné z nejvíce zasažených oblastí Pardubického kraje, což se podepisuje na úbytku zdravotnického personálu. I proto bude pondělí posledním dnem, kdy tady provedou naposledy jindy zcela běžnou operaci tlustého střeva, kdy pacienta po provedeném výkonu do 24 hodin pouští do domácího léčení.

Problém s nedostatkem personálu má i Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví. „Jsme na to stejně jako všechna zdravotnická zařízení. Máme s covidem jak pacienty, tak personál. Slouží všichni, kdo mají volné ruce a nohy. Je to opravdu nouze,“ uvedla Jana Tomšů, ředitelka zařízení, do kterého se zatím žádní dobrovolníci nepřihlásili.

„Uvítáme jakoukoli dobrovolnickou pomoc včetně zdravotníků,“ dodala Tomšů.



Pomoc vítáme, stačí i na pár hodin denně

Dobrovolníky ochotné pomáhat zdravotníkům hledají také nemocnice s akutními lůžky v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a ve Svitavách.

„Není nutné docházet každý den, u dobrovolníků se zdravotnickým vzděláním uvítáme pomoc i na zkrácenou pracovní dobu nebo jen pár hodin denně,“ uvedla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

„Lékařů nám chybí jednotky, u zdravotních sester jsou to vyšší počty. OČR (Ošetřování člena rodiny) máme minimálně,“ řekl Pavel Kunčák, náměstek pro léčebnou péči svitavské nemocnice, kde včera ráno měli 21 pozitivních pacientů na standardním oddělení, šest pacientů ve vážném stavu bylo na ventilovaných lůžkách na oddělení ARO a JIP.

Volná kapacita nemocnice je pořád na standardních odděleních, kde pacienty po nějaké době propouštějí do domácího léčení.

„Na standardním oddělení volnou kapacitu máme, na jednotce intenzivní péče je to složitější,“ vysvětlil Kunčák.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) uvedl, že do nemocnic přicházejí pomáhat jen dobrovolníci, kteří o to mají zájem, byť by studentům mohl pracovní povinnost během nouzového stavu nařídit. „Pokud se dohodnou s nemocnicí, v té chvíli mi pošlou návrh a já podepíšu nařízení hejtmana. To znamená, že na základě dohody je povoláváme v režimu nouzového stavu,“ uvedl.

Dodal, že tak by to mělo zůstat i nadále. Kdyby byla velká nouze, lze podle něj povolat v nouzovém stavu nařízením hejtmana kohokoliv, včetně těch, kteří jsou doma na OČR a nevyužívají pro děti škol, které jsou k tomu určené. „Ale my chceme do poslední chvíle, co to půjde a náš systém to zvládne, povolávat jen na základě vzájemné dohody,“ řekl hejtman.