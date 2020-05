Muzea v pondělí otvírají. Lidé uvidí 3D Baťovu kancelář i hony

Kastelán Svojanova: Bude méně akcí Na Svojanově, který si loni prohlédlo rekordních 80 tisíc návštěvníků, přišli od půlky března na vstupném o 1,5 milionu korun. „Je to citelná ztráta, ročně hospodaříme se 7,5 milionem korun. Od konce února k nám stihlo přijít jen 500 návštěvníků, za normálních okolností bychom teď byli zhruba na 15 až 18 tisících. Bohužel na žádnou pomoc od vlády nedosáhneme. Zapomněli na nás,“ říká kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír, který brány hradu otevře 12. května. Dvouměsíční výpadek vám tedy pořádně znepříjemní život.

Určitě, protože my jsme se dostali do situace, kdy s žádnými penězi od nikoho počítat nemůžeme. Vláda pomáhá státním památkovým objektům z programu ministerstva kultury, naopak soukromé památky mohou žádat o náhrady mezd z ministerstva práce. Na objekty ve vlastnictví města se nevztahuje nic. Projeví se výpadek i v sezoně?

Do konce června máme všechny plánované akce zrušené. Dál vidím problém hlavně v nejistotě. Pořádat větší akce pro 100 až 150 lidí nemá smysl. Plánované letní akce tedy zrušíte?

Ty nákladnější si nebudeme moct při omezeném počtu lidí dovolit. Bude záležet na pravidlech. Náklady hlavně na účinkující jsou obrovské. Umím si představit, že bude méně kejklířů, protagonistů nebo akce bude místo dvoudenní jen jednodenní. Na druhou stranu neplánujeme zkracovat sezonu ani zdražovat vstupné. Těšil jste se hlavně na zářijové oslavy 110 let od zakoupení hradu městem Poličkou, je to tak?

Chtěli jsme akci uspořádat první zářijový víkend. Pokud to situace neumožní, oslavíme až 111. výročí příští rok.