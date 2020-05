Praha přispěje turistům na památky, proplatí vstupné za sto milionů

Radní pro kulturu a cestovní Hana Třeštíková (Praha sobě) oznámila, že magistrátní expertní komise, ve které je zastoupena také opozice, schválila 250 milionů pro kulturu a podporu podnikání. To by mělo být příslibem, že program schválí také rada či zastupitelstvo.



Celých 100 milionů korun bude rozpočet programu nazvaného V Praze jako doma, který bude mít svou prezentaci také na webové stránce vprazejakodoma.cz. „Chceme Prahu více otevřít českým rodinám, k ubytování dostanou slevy nebo volné vstupy,“ říká radní Třeštíková.



Poukázka na slevu na vstupném by měla být dostupná všem, kdo se ubytují v hotelech na území Prahy. Pro sdílené ubytování nebude Praha poukázky nabízet.

„Lidé budou moci navštívit všechny atraktivní místa ve městě, jako jsou pražské věže, muzea hlavního města Prahy, galerie, zoo, planetária, botanické zahrady. Dojde i k zapojení soukromých institucích,“ řekl ředitel Prague City Tourism František Cipro.



Návštěvníci mohou vouchery využít po dobu více dnů strávených v metropoli a do stanoveného rozpočtu by se mělo vejít zhruba 157 tisíc dotovaných jednodenních voucherů.

Návštěvníkovi bude poukaz zneplatněn hned u vstupu do konkrétního místa. Navštívit může až dvě místa denně, na které dostane slevu dvě stě korun. Peníze pak hlavní město instituci proplatí. U dražšího bude možnost použít oba příspěvky najednou. Praha tak chce návštěvníky motivovat k vícedenním pobytům.

„Vstupné od 150 do 250 korun bude v rámci jednoho bodu a vstupné od 250 korun výše bude v rámci dvou bodů. A je tady motivační program, aby když tady lidé zůstanou déle, tak za každý den získají dva body. Detaily v tuto chvíli řešíme, pokud by byl voucher psaný na jméno hostů, museli bychom řešit problémy s GDPR,“ vysvětlil Cipro.

Ve hře je podle něj varianta, že by vouchery byly přidělovány anonymně a za legitimitu způsobu využití by ručil partner, tedy provozovatel hotelu s tím, že bude muset mít nějakou možnost kontroly.

Praha se zatím zaměří hlavně na české turisty

Magistrát se zatím bude zaměřovat hlavně na tuzemské turisty, kteří do Prahy přijedou v létě, program by měl běžet od června do srpna a ve hře je také možnost prodloužení do září. V dalších krocích se zaměří na turisty ze sousedních zemí, jako je Německo, Slovensko a Polsko.

Projekt s názvem V Praze jako doma projednala ekonomická rada složená ze zástupců všech zastupitelských klubů, včetně opozice, schválit ho musí ještě radní. Na projektu se podílí i městská společnost Operátor ICT, která má technicky zajistit, aby nebyl poukazy zneužívány.



S podobným konceptem přišel před několika dny předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil z TOP 09. Ten zamýšlel jako pomoc podnikatelům postižených opatřeními proti koronaviru také poskytnout poukázku, která by nabízela služby v hodnotě čtyř tisíc korun, ale stála by dva tisíce. Rozdíl by město proplatilo.



„Některé inspirativní nápady z návrhu TOP 09 budou součástí i našeho programu,“ dodal Cipro.



Praha také podpoří subjekty, které získaly grant na celoroční činnost a finančně podpoří i soukromá divadla a kluby, či příspěvkové organizace.