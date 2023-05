Chcete zastávku? Dejte na ni miliony, žádá stát

Místo, kde by nová zastávka Pardubice-centrum měla vyrůst, zatím naznačuje jen podchod propojující ulice Sladkovského a Rokycanovu. Tubus je však nyní zaslepený. Výhledově by měl sloužit veřejnosti k přístupu na novou zastávku Pardubice-centrum. Nástupiště půl kilometru od hlavního nádraží chtějí všichni. Jenže teď se zdá, že na jeho stavbu chybí to hlavní – peníze.

Do obří opravy železničního uzlu v Pardubicích, která má skončit v prosinci příštího roku, nebyla stavba zastávky zahrnuta. Pokud má vzniknout, mělo by to být nyní, kdy se všude staví.

I ministr dopravy Martin Kupka (ODS) potvrzuje, jak je plánované ostrovní nádraží pro Pardubice důležité: „Dokázalo by obsloužit plány města Pardubic z hlediska developerské výstavby a dalšího přílivu cestujících. Samotná stavba musí proběhnout v zákrytu s probíhající modernizací celé stanice, čas nás tedy tlačí.“

Cestující by se díky nové zastávce dostali na úroveň centra města, stačilo by jen projít spojkou, tedy Sladkovského ulicí, a během několika minut by se dostali na třídu Míru. Nyní musí vystoupit na hlavním nádraží a dál pokračovat notný kus pěšky nebo využít hromadnou dopravu.

Chybějí peníze. Hledají se úspory

Na stavbu však není dost peněz. Rozpočet zastávky byl původně 80 milionů korun. Šéf Správy železnic Jiří Svoboda dostal pokyn projekt zlevnit. Zatím seškrtal kolem 15 milionů. Kupka při nedávné návštěvě Pardubic požádal město i kraj, aby se na stavbě podílely.

Město Pardubice i Pardubický kraj jsou sice vybudování nové zastávky nakloněny, ale příliš štědří zatím nejsou, nabízejí po milionu korun.

„V současné době s ministerstvem dopravy řešíme, zda bude možné tento záměr realizovat. Na dalším jednání krajského zastupitelstva bude předložen návrh na uvolnění jednoho milionu korun jako příspěvku na vybudování zastávky. O konečné částce jsme ochotni s ministerstvem dopravy jednat,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš (ODS).

A podobně mluví i magistrát. „Město v tuto chvíli uvolní milion korun. Je nám jasné, že při nákladech, které mají být asi 68 milionů, to není moc. Nebráníme se dalšímu jednání, které koordinujeme i s krajem. Především si přejeme, aby ta zastávka skutečně vznikla," uvedl náměstek pardubického primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO.

Ministr dopravy však zřejmě očekával vstřícnější finanční pomoc. Správa železnic si odklad výstavby nepřeje. Mimo jiné i kvůli tomu, aby se akce neprodražila. „Považujeme za prospěšné, aby se tato zastávka stihla realizovat za provozu při rekonstrukci uzlu, neboť tím můžeme docílit snížení nákladů,“ řekl šéf Správy železnic Jiří Svoboda.

Kraj říká, že milionový příspěvek nebudou jediné náklady, který do zastávky vloží. Pokud by se podařilo zastávku vystavět během generální opravy pardubického železničního uzlu, končily by na ní vlaky od Hradce Králové a Chrudimi. „Podle odhadů by se jednalo o dva páry vlaků za hodinu. Zajíždění na zastávku vyjde Pardubický kraj minimálně na 3,5 milionu korun ročně,“ řekl Kortyš a upozornil, že konečné rozhodnutí o vybudování zastávky Pardubice-centrum je na ministerstvu dopravy.

„V tuto chvíli nelze jasně říci, zda k realizaci opravdu dojde, ačkoliv se o to Pardubický kraj snaží. Důležitý bude i postoj a případná finanční podpora pardubického magistrátu,“ připomněl Kortyš.