Pardubice připomenou obří válečný lazaret, vznikne naučná stezka

Pardubice mají hodně bohatou historii. Ovšem některé kapitoly z ní prakticky zmizely. Platí to třeba o obřím vojenském lazaretu, který začal růst za vlakovým nádražím v roce 1914. Po kolosu, který čítal na 360 různých budov, nezbylo prakticky nic. A tak se politici i historici shodli, že by bylo dobré unikátní objekt z první světové války připomenout. K tomu by měla pomoci i naučná stezka.



„Tato část pardubické historie je většině lidí neznámá a tento projekt by ji měl atraktivní a zároveň naučnou formou připomenout. Rádi bychom do projektu zakomponovali prohlídky s průvodcem i akce pro děti a veřejnost, aby zážitek z procházky byl co nejsilnější,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za ČSSD.

Prostý výčet čísel ukazuje, že lazaret byl svou velikostí zcela mimořádný. Dokázal pojmout deset tisíc raněných, o které se stalo na tři tisíce doktorů, sester a dalšího personálu. A to v době, kdy Pardubice měly zhruba 22 tisíc obyvatel.

„Vojenská nemocnice plnila za války důležitou sociální a humanitární roli, právě zde byli léčeni ranění vojáci, kteří byli do té doby rozmístěni po veřejných budovách, což samozřejmě ovlivňovalo chod celého města. Nemocnice se skládala z pěti oddělení včetně karantény s vlastní bakteriologickou stanicí. A právě tento název, karanténa, se nakonec vžil jako označení celého zařízení,“ uvedl historik Petr Horák s připomínkou, že většina dřevěných budov byla následně rozmontována a prodána, zbývající sloužily do poloviny 20. století jako domovy pro chudé.

Plánovaná trasa naučné stezky povede po místech spojených s původními objekty Karantény a zájemcům přiblíží nejen její provoz a význam, ale také vliv na běžný život ve městě.

„Trasa bude začínat v ulici Gorkého, u ZŠ Waldorfská, kde se původně nacházela vrátnice s kostelem, a pokračovat bude kolem Hvězdárny barona Artura Krause k ulici Teplého, kde stávala pitevna. Součástí stezky by měly být různé přidružené aktivity určené dětem, případně i nějaká umělecká ztvárnění v prostoru. Na tvorbě se navíc mohou podílet sami občané. Pokud má někdo z veřejnosti k dispozici dobové fotografie či jiné historické dokumenty, budeme moc rádi, pokud se obrátí na Turistické informační centrum Pardubice,“ popsala plány ředitelka Turistického centra a jedna z koordinátorek projektu Miloslava Christová a doplnila, že jednotlivá stanoviště budou vybavena informačními panely, které umožní zájemcům zhlédnout místo v jeho původní podobě.

Téma Karantény je přitom obsáhlé a z historického hlediska zasahuje i do dalších lokalit natolik, že v budoucnu by stezka mohla být doplňována o další aktivity a postupně rozšiřována. „Do přípravy záměru jsme proto zapojili odborníky nejen z Turistického informačního centra, ale také historiky z Univerzity Pardubice, zástupce Národního památkového ústavu či architekty a pracovníky památkové péče radnice,“ sdělil Jakub Rychtecký.

Plány podporuje i Dukla

Záměr získal podporu také u pátého městského obvodu, na jehož území město tento projekt bude budovat. „Daná lokalita si dozajista zaslouží připomenutí. Jsem rád, že se podařilo vymyslet takovouto aktivitu, která nejenže přiblíží dávnou historii, ale zároveň dá veřejnosti možnost trávit volný čas aktivně. Za městský obvod Pardubice V mohu říci, že se budeme snažit přispět k realizaci tohoto projektu a na jeho přípravě v rámci projektového týmu se rádi budeme podílet,“ uvedl starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.

Maximální náklady na provedení záměru odhaduje radnice na 800 tisíc korun, ale část této částky by chtěla pokrýt prostřednictvím dotace od Pardubického kraje. „Projekt bychom chtěli mít hotov do konce letošního roku, tak abychom tento záměr mohli mít finančně pokryt v rozpočtu města na příští rok a zároveň mohli v rámci lednových výzev podat žádost o dotaci Pardubického kraje, která by nám pomohla pokrýt až 300 tisíc korun, tedy přes třetinu celkové výše nákladů,“ dodal náměstek Rychtecký.

Ideový záměr vytvořit v Pardubicích naučnou stezkou věnovanou tématu Karantény se navíc stane jednou z cest, jak postupně naplňovat strategické cíle města, zejména v oblasti cestovního ruchu a kultury. Vytvoření této stezky je totiž podle vedení magistrátu v souladu se Strategií pro kulturu a kreativitu, jejíž součástí je vypracování koncepce naučných stezek, které povedou napříč městskými obvody a poukážou na kulturní, historické a industriální dědictví města Pardubice.

„Stezka by se navíc měla stát součástí takzvané Temné turistiky, kterou město plánuje zahrnout do připravované Strategie cestovního ruchu, jejíž součástí bude také stezka Pardubicemi po stopách Silver A týkající se II. světové války,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková a připomněla, že válečná nemocnice na Dukle vznikla v letech 1914 a 1915 a sloužila až do roku 1919. „Tvořila jakési město ve městě, které disponovalo vlastním zázemím včetně drůbežárny, skladů, dílen pro nejrůznější řemesla či pekárny,“ dodala mluvčí.