Stavební firma již převzala pardubické koupaliště Cihelna, opravy začínají

Už je to více než rok, co pardubičtí zastupitelé schválili nákladnou opravu koupaliště Cihelna. Jenže v areálu na břehu Labe se dlouho nic zásadního nedělo. Pozitivní je nyní to, že firma Agrostav Pardubice převzala staveniště a začala přípravné práce.

„Areál koupaliště jsme firmě předali a ta nyní zřejmě čeká na vhodnější klimatické podmínky, aby mohla začít fyzicky stavět,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Ten byl letos ještě jako náměstek u toho, když se vybírala stavební firma. A bylo to docela martyrium, které notně protáhlo spuštění rekonstrukce. Hlavně kvůli průtahům s výběrovým řízením město bude hned dvě léta po sobě bez hlavního koupaliště.

„Bohužel jsme se dostali do problémů při výběrovém řízení na firmu, která areál opraví. Moc se nám nepovedl projekt. Firmy k němu měly řadu doplňujících dotazů a našly v něm skrytou vadu. Nakonec jsme ho museli předělat a soutěž vypsat znovu,“ uvedl v létě Nadrchal.

Radní schytali kritiku za to, že nenechali letos o prázdninách ještě koupaliště fungovat, když bylo jasné, že práce hned tak nezačnou. Ovšem podle Petra Ministra, který areál už 20 let provozuje, to nebylo možné. „Technický stav bazénů nebyl dobrý, loupaly se dlaždice, přibývalo zranění,“ řekl Ministr.

Lidé tedy mohou doufat, že se do bazénů a na tobogany budou moci vrátit alespoň v létě 2024. To by měla být stavba hotová. Firma bude během následujících měsíců modernizovat bazény a technologie. Fólie a obklady bazénu vybourá a nahradí nerezovým plechem s vyztuženou PVC membránou. K tomu opraví schodiště a venkovní okruhy kolem tribuny a ochozy skokanského bazénu.

Stavební společnost vymění i čerpadla, filtry, armatury, žebříky, sprchy, skokanská prkna, oplocení čisté zóny, elektroinstalaci, zavlažování či lavičky. Tobogany a skluzavky zůstanou původní, bude ale nutné natřít ocelové konstrukce. Součástí projektu je i oprava šaten a záchodů.

„Máme na koupališti kompletně zřízené staveniště, pohybuje se tam kolem 20 lidí. Bazénové těleso jsme připravili na rekonstrukci. Firma, která vyrábí díly, si bazén zaměřila, dělá se k tomu výrobní dokumentace. K tomu začaly bourací práce v dalších objektech,“ řekl místopředseda představenstva společnosti Agrostav Pardubice Roman Mokrý.

Dělníci podle něj v posledních dnech pracují v šatnách a na tribuně. „Objektů je tam poměrně hodně. Jsme ve vnitřních prostorách, využíváme každý den. Po Novém roce nám začnou z Itálie přicházet první výrobní díly pro bazén,“ doplnil Mokrý.

Materiál je zajištěný

Společnost má smluvně domluvené materiály a díly pro modernizaci bazénu, podle jejího zástupce by tedy s dodávkami neměl být problém. „Máme zasmluvněno kompletně všechno, bazénové těleso, filtry, čerpadla, na 99 procent bychom měli být schopni všechno pokrýt, naši subdodavatelé jsou na to nachystaní,“ řekl Mokrý.

Harmonogram a termín připravují týmy města a stavební společnosti. „Děláme všechno pro to, aby se dalo v roce 2024 uvést koupaliště do provozu, moudřejší budeme v lednu únoru, jakmile budeme vědět detailní dodávky materiálu ze zahraničí. Rekonstrukce je připravena tak, aby nás nic nepřekvapilo, ale pořád je to rekonstrukce, stát se může cokoliv,“ dodal Mokrý.

Koupaliště Cihelna, které je zavřené od letošní sezony, pochází z roku 1960 a naposledy bylo opravováno v roce 2000. Areál má rozlohu přes čtyři hektary, vodní plocha je 3 500 metrů čtverečních. Kapacita areálu dosahuje až 4 000 lidí. Pardubice areál pronajímají, provozuje ho dvě desítky let firma Petra Ministra. Ve městě provozuje ještě jedno koupaliště plavecký areál, tamní Sluneční pláž je ale rozlohou menší a kapacitu má 1 700 lidí.