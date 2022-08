Pardubické koupaliště Cihelna se stále nezačalo opravovat

Zákony schválnosti jsou neúprosné a často také jediné, které platí. Jen co pardubičtí politici rozhodli, že letos začnou opravovat největší koupaliště, bylo jasné, že Pardubice čeká jedno z nejteplejších let za poslední dekády.

Předpoklad se naplnil. Ovšem co možná může zpocené lidi při procházce či projížďce kolem areálu na Cihelně štvát ještě více, je fakt, že koupaliště je zavřené zbytečně.

„Bohužel jsme se dostali do problémů při výběrovém řízení na firmu, která areál opraví. Moc se nám nepovedl projekt. Firmy k němu měly řadu doplňujících dotazů a našly v něm skrytou vadu. Nakonec jsme ho museli předělat a soutěž vypsat znovu,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO.

Právě kvůli tomu se zatím žádné stavební stroje na největším koupališti ve městě zatím neobjevily. „Je to škoda, možná mohlo být ještě koupaliště chvíli otevřené, ale bylo po zimě dost rozbité, vyžádalo by si to určitě nějaké investice,“ dodal náměstek Nadrchal.

S tím ostatně souhlasí i provozovatel areálu Petr Ministr. Podle něj už nebylo možné Cihelnu dál držet v provozu. Bylo to prý nebezpečné pro návštěvníky. „Počet úrazů se zvyšoval, návštěvník dlaždičku odtrhl, spadla na dno, má ostré hrany a často se o ni někdo pořezal. Dlaždičky se těžko hledají, museli jsme se potápět a sebrat je. Ne všechno pojal vodní vysavač,“ řekl Ministr.

Nyní se má situace tak, že firmy mohou nabízet své práce do 12. srpna. O den později politici otevřou obálky a vyberou stavitele. „Koncem léta by se tak na koupališti mohlo začít stavět. Bohužel jsme se dostali do skluzu a je reálné, že Cihelna nebude fungovat ani příští prázdniny. Snad to tak nebude, ale ta možnost tady je,“ dodal náměstek Nadrchal.

Koupaliště Cihelna je z roku 1960. Areál má rozlohu přes čtyři hektary. Vodní plocha je 3 500 metrů čtverečních. Naposledy se z gruntu opravovalo v roce 2000. Nyní politici počítají s tím, že je rekonstrukce bude stát minimálně 130 milionů.

Dispozice koupaliště na Cihelně přitom zůstane stejná, nebudou se přidávat ani ubírat atrakce. Součástí rekonstrukce je také oplocení areálu a tribuna, kde jsou veškeré technologie a také třeba záchody a sprchy či převlékací boxy. Počítá se i s obnovou opalovacích roštů na tribuně. „Opraví se i obklady na tribuně a zrekonstruuje stará budova, kde je také sociální zařízení,“ dodal Petr Ministr.