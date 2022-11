Pardubické koupaliště Cihelna bude zavřené i příští sezonu

Už když pardubičtí radní před rokem rozhodli, že městské koupaliště zavřou a pustí se do jeho opravy, bylo víceméně jasné, že region čekají jedny z nejteplejších prázdnin za poslední dekády.

Zákon schválnosti zafungoval bezchybně, a pokud půjde vše podle něj i nadále, teplotní rekordy budou padat i příští léto. Cihelna totiž bude dál zavřená.

„Časově je rekonstrukce plánovaná tak, aby areál mohl sloužit veřejnosti od léta 2024,“ řekl ČTK mluvčí magistrátu Radim Jelínek.

Krajské město bude tak dva roky po sobě bez pořádného koupaliště. Malá Letní pláž za akvaparkem na Olšinkách absolutně nemá šanci pokrýt zájem lidí a letos praskala ve švech. Pro mnohé návštěvníky tak nebylo koupání a slunění komfortní. Ovšem ve stylu „hlava na hlavě“ se pojede i příští rok.

„Za mne to je hodně špatné řešení. Nechápu, proč radní zavírali bazény letos tak brzy, když neměli vysoutěženou firmu. Zbytečně se ztratila jedna sezona,“ uvedl opoziční zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Ovšem podle provozovatelů koupaliště už nebylo dál možné areál jen „flikovat“ tak, aby byl pro návštěvníky bezpečný.

„Počet úrazů se zvyšoval, návštěvník dlaždičku odtrhl, spadla na dno, má ostré hrany a často se o ni někdo pořezal. Dlaždičky se těžko hledají, museli jsme se potápět a sebrat je. Ne všechno pojal vodní vysavač,“ říkal na jaře provozovatel městského areálu Petr Ministr.

Bazény jsou podle něj ve velmi špatném stavu a technologie je zastaralá. Poslední oprava se datuje do roku 2000.

Podle zadávací dokumentace soutěže bude nutné opravit a modernizovat dosavadní bazény a technologie včetně vybraného mobiliáře. Fólie a obklady bazénu se vybourají a nahradí je na stěnách nerezový plech s vyztuženou PVC membránou, která bude na dně silnější. Musí se opravit schodiště včetně navazujících venkovních chodeb kolem tribuny a ochozy skokanského bazénu.

Je rovněž potřeba vyměnit čerpadla, filtry, armatury, žebříky, sprchy brodítek, skokanská prkna, oplocení čisté zóny, elektroinstalaci, sprchy, zavlažování či lavičky a natřít nosné ocelové konstrukce toboganů a skluzavek. Součástí projektu je také oprava šatnového objektu a objektu sociálního zařízení.

„Nechápu, že město chce jít do takto rozsáhlé opravy. Jednak si myslím, že v této ekonomicky náročné době bude rozumnější šetřit na důležitější věci, a pak také nechci, aby město nemělo pořádné koupaliště dva roky po sobě,“ doplnil Sedlák s tím, že podle něj by bylo lepší udělat částečné opravy do 20 milionů korun.

Ovšem na tento scénář zřejmě už nedojde. Zastupitelé rozhodli o opravě koupaliště už loni na podzim. Rozdělili ji na dvě části kvůli finančním limitům, které město má. Jenže vše zdržely problémy s výběrem firmy na opravu bazénu.

„Bohužel jsme se dostali do problémů při výběrovém řízení na firmu, která areál opraví. Moc se nám nepovedl projekt. Firmy k němu měly řadu doplňujících dotazů a našly v něm skrytou vadu. Nakonec jsme ho museli předělat a soutěž vypsat znovu,“ uvedl už na začátku srpna tehdejší náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO. Potíže se pak opakovaly a soutěž dál zdržovala.