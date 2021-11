Soukromé peníze mění zanedbaný městský kemp v Litomyšli

Autokemp Primátor na Černé hoře stojí na výhodném místě, mezi lesem a sportovištěm s plovárnou a krytým bazénem. V sousedství je fotbalgolf a do města se zámkem UNESCO je to jen pár minut chůze. Jenže, jak napsal do hodnocení jeden z návštěvníků, je to tam „jako v době před 25 lety“.

Zatímco celé město se během čtvrtstoletí podstatně změnilo k lepšímu, autokemp svým vybavením zůstal hluboko ve dvacátém století.

Před patnácti lety Litomyšl sahala po evropské dotaci na rekonstrukci kempu, nakonec ale dali zastupitelé přednost stavbě krytého bazénu. Přestože město i poté mohutně investovalo do svého majetku, na autokemp peníze nikdy nenašlo. Před posledními komunálními volbami kandidující politici hovořili o kempu jako o ostudě města.

To se nyní změní. V příští sezoně už čeká návštěvníky docela jiný kemp. Na jeho vybudování soukromý investor a město dají dohromady kolem padesáti milionů korun. Litomyšl necelých deset milionů, soukromník zbytek.

Město dává peníze do sítí, investor do chatek

„Je to klasický PPP projekt, město jako vlastník areálu investovalo do všeho, co je natrvalo spojené se zemí, rozvody elektřiny, vody a do úpravy a modelace zeminy. Soukromník investuje několikanásobně výše do všeho, co se v uvozovkách dá odvézt, všechny chatky, recepce a tak dále. A za to má pronájem na 35 let,“ popsal dohodu starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Dodal, že je to výhodné pro obě strany.

„Naším cílem bylo, aby kemp fungoval a došlo k jeho modernizaci, náš partner zase měl zájem v této lokalitě podnikat a peníze na nutné práce. Jedná se o typickou spolupráci města a soukromého investora a na něm teď bude, aby byl kemp konkurence schopný a vydělával,“ dodal starosta.

V areálu bude 27 vkusných chatek různých velikostí, bude tam prostor pro zaparkování karavanů i plocha určená pro stany. V lokalitě má vzniknout ubytování v přírodě pro 150 návštěvníků.

„Všechny ubytovací kapacity budou kompletně nové. Chatky moderní, s připojením k internetu, vlastní toaletou, sprchou, topením a určené k celoročnímu provozu. Chystáme samozřejmě i další úpravy areálu, mimo jiné vybudování hřiště, přírodní sauny, modernizaci restaurace i úpravu cest,“ popsal záměr investora provozovatel autokempu Primátor Pavel Wetter.

Dohoda mezi městem a soukromým investorem je podle starosty výhodná i v tom, že umožňuje případný rozchod obou stran. Chatky, které provozovatel kempu pořídil, se dají převézt jinam.

„V okamžiku, kdy by skončil, začneme se bavit, jestli je chceme odkoupit, nebo nechceme, ale může si je odvézt,“ uvedl Brýdl.

Soukromý investor se do lokality původně podle tiskové zprávy města chystal investovat 25 milionů korun, kvůli zvýšení cen ve stavebnictví to ale bude podle současných odhadů výrazně více a celkové náklady se nově odhadují na 40 milionů.

Původně měla cena jedné velké chatky být 700 tisíc, nyní stojí 1,4 milionu, k razantnímu zdražení došlo u ceny práce a hlavně materiálu.

Na Černé hoře i v kempu bylo nyní vykáceno mnoho stromů, město ale slibuje novou masivní výsadbu ve spolupráci se zahradními architekty tak, aby lokalita měla i nadále přírodní, lesní charakter.

Provozovatel plánuje na jaře příštího roku otevřít jednu polovinu kempu s tím, že ve druhé bude dodělávat nutné práce.