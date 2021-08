Domov pro seniory v Týně nad Vltavou by mohla postavit a vést jedna firma

Je to už několik let jediná jihočeská obec s rozšířenou působností (ORP), která doposud nemá vlastní domov pro seniory.

Staří lidé z více než osmitisícového Týna nad Vltavou a okolí, kteří potřebují důkladnější péči, proto shánějí místa v okolních domovech, kde se dá.



„Je to velice složitá situace. Doma to už nemůžeme zvládnout, a proto hledáme pro maminku kvalitní domov s odbornou péčí. Domov pro seniory u nás chybí dlouhé roky. Takových případů v mém okolí znám hned několik,“ uvádí Marie P. z Týna nad Vltavou, která shání místo pro matku v podobném zařízení už téměř rok.

Do hledání vhodného řešení se pustila také vltavotýnská radnice, která už má delší dobu vytipované místo v blízkosti bývalých Jaselských kasáren, kde by mohlo zařízení stát. Chybí jí však provozovatel, o němž se teprve bude rozhodovat.

Podle starosty města Iva Machálka (Trikolóra) je jedním z vážných kandidátů společnost Clementas, která by měla domov nejen vybudovat, ale také následně provozovat.

„Podle odhadů očekáváme, že by pouze samotná stavba vyšla na 300 milionů korun, to si momentálně nemůžeme dovolit. Navíc by vybavení mohlo vyjít na dalších 100 milionů,“ vysvětluje starosta s tím, že ještě před koronavirovou krizí město počítalo s tím, že domov postaví celý ze svého.

Kvůli rostoucím cenám materiálu i služeb ve stavebnictví se však odhadovaná cena vyšplhala z původních 280 milionů korun o třetinu výše. Radnice proto zvažuje možnost využít takzvaného projektu PPP.

To znamená, že by domov postavil a provozoval nestátní poskytovatel pro místní obyvatele za stejných podmínek, jako by službu nabízel městský domov. Týn by se navíc stal prvním jihočeským městem, kde podobná služba touto formou funguje.

S takovou možností přichází právě Clementas, který v současnosti provozuje tři domovy v Plzeňském kraji a o dalších třech v tuto chvíli jedná.

„V našich domovech se snažíme poskytovat špičkovou péči o seniory. V Týně by klienti při pobytu nedopláceli žádné peníze nad rámec zákonné úhrady. To znamená, že by měli stejné podmínky jako klienti ve státních domovech,“ přibližuje Renata Prokešová, ředitelka společnosti Clementas.

Kromě této firmy jsou však ve hře ještě další varianty. O vybudování domova pro seniory projevila zájem také českobudějovická diecézní charita, která je navíc pro řadu městských zastupitelů nejlepší variantou.

„Charita počítala s původním projektem, do něhož se už investovaly miliony korun. Město by si zde navíc podrželo rozhodující vliv. Pokud by se s nimi podařilo domluvit výhodné podmínky, považuji to za nejvýhodnější variantu,“ myslí si zastupitel Jan Novák (Piráti).

Město by navíc podle něho mělo jistotu, že v případě ekonomických potíží společnosti Clementas o službu nepřijde.

Minimálně polovina místních

Podobně vnímá situaci také zastupitel Jiří Netík (KDU-ČSL), který se stejně jako Novák obává minimálního vlivu města na provoz domu.

„Je to strategické rozhodnutí s regionálním přesahem, proto se všechny varianty musejí pečlivě zvážit. Navíc ještě nepadla ani možnost domov pro seniory vystavět z rozpočtu města. Vnímám to stále jako jednu z důležitých variant,“ upozorňuje Netík.

S tím však nesouhlasí starosta Machálek, podle něhož je takový scénář pro město nepřijatelný.

„Od začátku je to pro mě ta nejhorší možná cesta, i když jsme s ní původně počítali. Ve smlouvách chceme určitě mít zakotvenou spoluúčast místních pro rozhodování o přijetí klientů. Prioritou bude mít v domově minimálně polovinu obyvatel Týna nebo obcí, které pod něj v rámci ORP spadají,“ má jasno starosta.

Vedení Týna navíc připravilo k tématu diskusi, na níž se ve středu 25. srpna od 17 hodin v sále Sokolovny představí uchazeči o stavbu domova. Kromě firmy Clementas a charity je to v tuto chvíli také stavební společnost Swietelsky. „U nich ale nemáme jasno, jak by jej chtěli provozovat,“ připomíná Machálek.

Zda si město vybere formu PPP, či jiný způsob financování provozu domova pro seniory, rozhodnou zastupitelé na zářijovém jednání.

Poté radnice vypíše výběrové řízení na zhotovitele, případně i na provozovatele. Pokud vše půjde dle plánu, stavět se začne už příští rok.