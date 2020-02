Tipy na prázdniny: muzeum zve do krytu, stáje otvírá mimořádně i hřebčín

Speciální programy připravila pro školáky muzea, celý týden mají rodiny s dětmi na to, aby navštívily starokladrubské koně v Kladrubech nebo Slatiňanech. Vyrazit je možné i do krajské knihovny a odpoledne třeba na kluziště na závodiště.

1. Vzhůru do krytu

Kdo zavítá do pardubického Východočeského muzea v úterý, může se v 10 a 13 hodin vydat do „tajného krytu“ vybudovaného v době studené války v zámeckém valu. V případě útoku nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce.

„Návštěvníci se ocitnou v kůži příslušníků civilní obrany a vyzkouší, jak řídit záchranné operace. Na vlastní oči uvidí, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkouší, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu,“ říká lektor František Kašpárek.



2. Kluziště je opět v provozu

Po krátké pauze, kdy ledová plocha na závodišti v Pardubicích připomínala rybník po oblevě, se podařilo opět obnovit ledovou plochu a kluziště již opět očekává nápor bruslařů. Na led je možné vyjet každý den od 9 - 19:15 hodin. Dopravní podnik zřídil kvůli bruslení speciální autobusovou linku č. 80.

Linka vede přes centrum města a zajišťuje spojení ke čtyřem odpoledním blokům bruslení. Brusle i helmy je možné si zapůjčit přímo na místě, šatnu hlídá během jarních prázdnin dozor.



3. Vyrobte si svého igráčka

Známá postavička igráčka ožívá v litomyšlském Regionálním muzeu. Kromě výstavy a herny věnované tomuto fenoménu, si mohou návštěvníci, kteří přijdou ve středu mezi 9. a 12. hodinou, vytvořit svou vlastní postavičku. Děti si budou moci koupit za 50 korun bílou figurku, další přízdoby už jsou pak zdarma.



4. Hřebčín mimořádně otvírá

Ačkoli v zimě funguje hřebčín ve volnějším režimu a pro návštěvníky je zavřený, na jarní prázdniny se návštěvníkům na týden mimořádně otevře. V Kladrubech nad Labem je čekají komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů.

Ve Slatiňanech se návštěvníci mohou vydat jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. V Kladrubech nad Labem je možné prohlídkové okruhy navštívit mezi 10. a 15. hodinou., a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. Ve Slatiňanech je možná prohlídka hřebčína ve všední dny v 10:30 a ve 13:30 hodin, a o víkendu v 11, 13 a 15 hodin.



5. Noční výprava se sněžnicemi

Vidět krajinu Kralického Sněžníku při západu slunce spojenou s večerním výšlapem ve sněžnicích mají možnost ti, kteří se v pátek v 16:30 přihlásí v infocentru Marcelka na Dolní Moravě. Cesta na vrchol Stezky v oblacích a zpět s posezením na chatě Slaměnka v délce cca 7,5 kilometru a převýšením 375 metrů vyjde na 650 korun. V ceně je vstup na Stezku v oblacích, zapůjčení vybavení – sněžnic, hůlek, večeře a vrcholový drink na chatě Slaměnka.



Dalších 50 korun zaplatí ti, kdo si doma zapomenou čelovku Pořadatelé doporučují výšlap předem rezervovat v infocentru. Dále upozorňují, že v případě špatného počasí se neuskuteční výšlap na Stezku, cena za vstupné se pak vrací.

6. Deskové hry frčí

Šedesát deskových her čeká na děti, které budou trávit jarní prázdniny v Pardubicích. Od pondělí do pátku si je mohou přijít vyzkoušet do zdejší Krajské knihovny. „K dispozici bude také výtvarná dílna, při které si menší děti vyzdobí sněhuláka, ti větší pak namalují zimní obrázek,“ řekla Jana Vítková Fikejsová z Krajské knihovny.



7. Vyrobte si hrneček

Zajímavý program nabídne ve středu poličské muzeum. Od 13 hodin si mohou návštěvníci v kreativní dílně mohou vytvořit cokoli z keramické hlíny. Ve 14:30 pak začíná divadelní pohádka Hrnečku, vař! „Celým příběhem o Aničce, její mamince a kouzelném hrnečku, který vařil výbornou kaši, je provede kouzelná babička.

Pohádka bude proložena několika písničkami a bude i naučná. Na konci celého představení čeká na děti sladká tečka, výborná kaše z kouzelného hrnečku,” uvádí kurátorka akce Simona Valachová.