Řidič zaparkoval na nemocničním heliportu. Nebyla tam značka, tvrdil

„Hlídka vše vyřešila na místě pokutou tisíc korun za porušení zákazové značky,“ řekl mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Najít řidiče a hned mu dát pokutu byl podle strážníků nejrychlejší způsob, jak auto z heliportu dostat.



„Čekání na odtah trvá zhruba 45 minut a musela by o něj žádat nemocnice. Nejde totiž o překážku v provozu, protože heliport je účelová, nikoliv veřejná komunikace. Botička by zase zabránila co nejrychlejšímu a žádoucímu odjezdu auta pryč,“ vysvětlil Sejkora.

Na dokreslení, co řidiče k parkování na heliportu vedlo, zveřejnili strážníci korespondenci, podle které nejspíš u heliportu přehlédl zákazovou značku.