VIDEO: Řidiči se porvali na pardubické benzince kvůli špatnému parkování

Incident se stal v pátek odpoledne na benzince u pardubického Globusu.

„Seběhlo se to docela rychle. Jeden řidič vyběhl ven, pustili se do sebe a během tří vteřin byli na zemi. To jsem tu ještě nezažil,“ řekl jeden ze svědků televizi Nova.

Nakonec musela přijet i záchranka, protože jeden z mužů se na zemi dožadoval pomoci a stěžoval si na bolest nohy.

„Zafixovali jsme mu nohu a s podezřením na zlomeninu holenní kosti jsme jej převezli do pardubické nemocnice,“ řekl mluvčí záchranářů Aleš Malý.

Nyní rvačku vyšetřují policisté. „Jeden z řidičů je podezřelý z trestného činu výtržnictví, teď ale řešíme míru zavinění. Celá událost měla několik svědků, kteří budou předvolaní a pak se uvidí, co z toho bude,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.